RTVE ofrecerá una programación especial con amplio despliegue en sus canales por las elecciones andaluzas este domingo

Seguimiento de los periodistas del primer debate de las elecciones autonómicas del 17M celebrado por RTVE. Imagen de archivo - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 14 May. (EUROPA PRESS) -

RTVE realizará un amplio despliegue en todos sus canales este próximo domingo, 17 de mayo, con motivo de la celebración de las elecciones autonómicas. Una programación excepcional en TVE, RNE y RTVE Noticias, con especial atención en los informativos de RTVE Andalucía y un gran dispositivo de profesionales en Sevilla y otros puntos de Andalucía. El Canal 24 horas ofrecerá información continua en directo desde las 8,00 horas, con la votación de los candidatos y todos los detalles de lo que suceda durante la jornada.

Según ha detallado RTVE en una nota, presentados por Marc Sala, La 1 y el Canal 24 horas emitirán desde Sevilla dos avances informativos. Uno a las 9,00 horas, coincidiendo con la apertura de los colegios y otro a las 13,55 horas con el dato de participación y las principales claves de la jornada. Posteriormente, a las 14,15 horas, 'Noticias Andalucía' profundizará en el desarrollo de la jornada electoral con una edición especial también desde Sevilla.

Además, desde la capital andaluza, y conducido por Marc Sala, el Telediario 1 dedicará un amplio bloque informativo a las elecciones autonómicas. Por la tarde, a las 19,45 horas arrancará en La 1 y el Canal 24 horas el especial informativo 'Andalucía decide'. Así, el análisis de la jornada y todos los datos se ofrecerán desde dos escenarios. Uno, en las Reales Atarazanas de Sevilla, con Pepa Bueno, y, otro, el Estudio 5 de Prado del Rey (Madrid), con Alejandra Herranz.

De este modo, RTVE desplegará toda su capacidad informativa con conexiones en directo desde las sedes de los principales partidos, colegios electorales y distintos puntos de interés. Igualmente, Radio Nacional y Radio 5 ofrecerán una programación especial con motivo de las elecciones andaluzas, con información permanente durante toda la jornada. A las 13,30 horas se emitirá desde Sevilla una edición especial del informativo regional, 'Crónica de Andalucía', para "pulsar" cómo transcurre la jornada electoral.

Además, desde las 19,45 horas, Radio Nacional y Radio 5 realizarán desde los alrededores de la Torre del Oro --conducido por Juan Ramón Lucas y Lara Hermoso-- el especial informativo que seguirá minuto a minuto el cierre de los colegios y el escrutinio. Asimismo, contará con conexiones en directo con las sedes de los principales partidos políticos.

LA PROGRAMACIÓN ESPECIAL CONTINUARÁ EL LUNES 18 DE MAYO

La programación especial continuará con una amplia cobertura postelectoral. 'Las Mañanas de RNE' se emitirá desde primera hora y hasta las 12,20 horas desde Sevilla para analizar los resultados y mostrar el ambiente político y social tras la jornada electoral. A partir de las 14,10 horas, los profesionales de RTVE Andalucía tomarán el relevo con una nueva edición especial del informativo regional desde los alrededores de la Torre del Oro.

Al hilo, RTVE Noticias activará un amplio despliegue digital con una cobertura especial en su web, redes sociales y plataformas digitales. El site especial 'Elecciones Andalucía' ofrecerá información actualizada, claves de la jornada, reportajes, comparador de programas y perfiles de los principales candidatos. Los enviados especiales de RTVE Noticias informarán desde los principales puntos de interés de la comunidad y se ofrecerá seguimiento minuto a minuto de toda la actualidad electoral.

No obstante, el equipo de DatosRTVE realizará el seguimiento de los resultados en tiempo real con mapas interactivos por provincias y municipios, gráficos y análisis detallados del escrutinio. Además, la responsable de DatosRTVE, Paula Guisado, aportará todas las claves en el especial informativo 'Andalucía decide' de TVE.

Igualmente, RTVE Noticias seguirá también la evolución de los datos de participación con comparativas respecto a anteriores citas electorales, mientras que VerificaRTVE informará sobre posibles incidencias o bulos que puedan circular durante la jornada. A partir de las 20,00 horas, tras el cierre de los colegios electorales, RTVE Noticias ofrecerá el escrutinio en tiempo real, los datos del último escaño decisivo, gráficos interactivos y mapas de resultados. Toda la programación de la jornada electoral podrá seguirse también en RTVE Play , RNE Audio y las redes sociales de RTVE, con seguimiento minuto a minuto, directos y análisis de la jornada.