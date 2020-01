La Junta anuncia dos líneas de subvenciones para asociaciones de mujeres, ofrece "mano tendida" y pide "no confrontar"

Actualizado 16/01/2020 13:17:28 CET

CÓRDOBA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha anunciado este jueves en Córdoba que la Dirección General de Violencia de Género de su departamento pondrá en marcha dos líneas de subvenciones para las asociaciones de mujeres que combaten la violencia de género, dotadas con 650.000 euros, por lo que ha argumentado que "no vamos a dejar de trabajar con las asociaciones feministas" y ha ofrecido "mano tendida" hacia el sector, al que, tras reconocer su derecho a recurrir el reparto de las subvenciones, le ha pedido "no llegar a la confrontación".

Ruiz, en declaraciones a los medios en Córdoba antes de inaugurar el foro 'Conciliación' organizado por su Consejería y respecto al cual ha apuntado la elaboración por la Junta de Andalucía del I Plan de Conciliación, Plan Óptima, ha sostenido que "vamos a seguir lanzando proyectos y buscando fórmulas nuevas", por lo que ha esgrimido como emblema de ese propósito "las dos nuevas líneas de subvenciones con 650.000 euros para entidades sin ánimo de lucro para lucha contra la violencia de género".

La consejera de Igualdad ha expresado su "reconocimiento absoluto" hacia el sector de las asociaciones de mujeres, para lo que ha blandido que "me he reunido con más de 200 asociaciones", y ha considerado que "una subvención no puede ser que acabe con todo esto", en referencia al informe de la Intervención General de la Junta de Andalucía que ha rechazado la distribución que se hacía hasta ahora de las ayudas a las asociaciones.

"La Intervención dice que las bases se deben hacer de otra manera. Tenemos que cumplir la legalidad. No puedo ir contra un informe porque entonces cometería un delito", ha sostenido la consejera de Igualdad, quien se ha mostrado dispuesta a "cambiar las bases reguladoras con sus propuestas, escuchándolas, pero con una fórmula para que todo sea legal".

En esa línea de mano tendida expresada por Rocío Ruiz hacia el sector, la ha proyectado en el hecho de que "las asesoras de programas se están reuniendo a nivel provincial con las asociaciones para explicarles y asesorarles sobre las ayudas".

Cuestionada por el recurso de reposición anunciado por las asociaciones contra el reparto de las ayudas, la consejera de Igualdad ha indicado que "hagan lo que tengan que hacer, están en su perfecto derecho, lo respeto", aunque seguidamente ha recordado que "las estamos recibiendo en el IAM", por lo que ha apostado por "la vía del diálogo".

Ruiz ha abundado en las diferencias entre la Consejería y el sector tras el reparto de subvenciones para apuntar "que no queremos llegar a la confrontación". "Que se utilice de forma partidista no aporta nada", ha proseguido argumentando la consejera, quien ha sostenido que si "nos dividen, seremos menos fuertes".

La consejera de Igualdad ha manifestado que "el objetivo de este Gobierno y de las asociaciones es luchar por las mujeres que lo necesiten", tras lo cual ha reivindicado un incremento de 700.000 euros para situar las subvenciones en "cuatro millones de euros".

"Es una subvención, no es acabar con las asociaciones, no es recortar", ha trasladado Rocío Ruiz, quien ha desgranado el conjunto de recursos públicos que tiene a su alcance el sector de las asociaciones, que ha plasmado en "las 14 líneas de autofinanciada, los recursos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, las subvenciones del IRPF, o las dos líneas que acabo de anunciar hoy".

"Estamos con los brazos abiertos esperando esos proyectos", ha apostillado la consejera de Igualdad.

Ruiz, en una nota de la Consejería de Igualdad relativa a su intervención en el Foro 'Conciliación, ha sostenido que "el Instituto Andaluz de la Mujer ha sido y será el baluarte de la lucha por la igualdad en nuestra comunidad. No nos vamos a cansar de insistir en ello ante quienes pongan en duda su propia existencia o quienes quieran dudar de la apuesta por la igualdad de este Gobierno", ha subrayado.

La consejera de Igualdad ha recordado que "desde el principio dijimos que no íbamos a dar ni un paso atrás y no lo vamos a dar y mucho menos en el apoyo al conjunto de las asociaciones y entidades que luchan por la igualdad en nuestra tierra. No vamos a desampararlas".

Rocío Ruiz ha asegurado en su intervención, en referencia a las asociaciones, que "tenéis el compromiso de esta consejera de que vamos a daros seguridad jurídica, que estamos trabajando para que el tejido asociativo que lucha por las mujeres en Andalucía tenga los recursos y garantías para trabajar por los fines por los que nacieron y que eso tan necesarios en estos tiempos".

"Nuestro objetivo no es ganar votos a cambio de subvenciones. Nuestro objetivo es que los recursos de la lucha contra la violencia de género lleguen hasta allí donde son necesarios", ha esgrimido la consejera de Igualdad.