La Ruta de las Tapas de Córdoba Califato Gourmet comienza con una veintena de establecimientos participantes

CÓRDOBA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las calles de Córdoba se transforman desde este lunes y hasta el 19 de octubre en un circuito de alta cocina en miniatura, con más de una veintena establecimientos participando en la Ruta de las Tapas de Córdoba Califato Gourmet 2025. Se trata de la gran fiesta popular del evento culinario más importante de Andalucía, que además de implicar al conjunto de la oferta hostelera local persigue impulsar la creatividad de los cocineros locales y llevar sus mejores bocados a los barrios cordobeses.

Según ha indicado la organización en una nota, habrá tapas de carne y de pescado a base, por ejemplo, de pulpo boquerones o caballa pero también habrá aperitivos castizos presentados en botellín, capote o en forma de buñuelo. También se podrán degustar creaciones de influencia asiática, en modo gyoza o preparados en nigiri, y platos únicos al paladar guisados en nido, en piel crujiente, en salsa de chocolate dulce y salada o en espuma de ajo. Igualmente habrá, incluso, 'platos punkis' y de inspiración cordobesa 2.0.

Serán "creaciones increíbles para los sentidos que fusionan tradición y vanguardia", que por cinco euros (tapa + bebida) ponen de manifiesto la excelencia de la cocina autóctona cordobesa, a veces escondida en los rincones de sus calles. En definitiva, será "innovación gastronómica en estado puro, con tapas para todos los gustos". La relación íntegra de establecimientos y sus propuestas gastronómicas se pueden consultar en el enlace 'https://www.cordobacalifatogourmet.com/ruta-tapa'.

La décima edición de Córdoba Califato Gourmet cuenta con el patrocinio de instituciones como el Ayuntamiento de Córdoba, la Diputación de Córdoba, el Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco) y la Junta de Andalucía (Turismo Andaluz).