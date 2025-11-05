Sadeco renueva flota con la incorporación de 50 vehículos para la mejora de recogida y tratamiento de residuos

Archivo - Vehículos de Sadeco, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS/SADECO - Archivo

CÓRDOBA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de Sadeco ha aprobado este miércoles la adquisición de 50 nuevos vehículos que permitirán renovar una parte importante de su flota actual, optimizando la recogida y el tratamiento de los residuos municipales en la ciudad.

Según ha informado el Consistorio, con esta medida, la empresa refuerza su compromiso con la sostenibilidad, la eficiencia y la mejora de sus servicios a la ciudadanía. La inversión global, que asciende a más de 9,4 millones de euros, se articula mediante dos contratos diferenciados.

El primer contrato tiene como fin el suministro, en régimen de 'renting', de 20 nuevos camiones recolectores compactadores de carga lateral, mientras que el segundo incluye la adquisición de 30 vehículos carrozados para la recogida de residuos sólidos urbanos.

El primer contrato, con un presupuesto total de 8.828.160 euros, se ha adjudicado a la empresa Wasterent SL. Dichos vehículos, esenciales para la recogida diaria de residuos, se adquieren en régimen de arrendamiento durante 48 meses, con la posibilidad de prórroga de un año adicional. Cada unidad tendrá una cuota mensual de 7.592,40 euros, lo que garantiza a Sadeco un gasto fijo y previsible, sin necesidad de realizar una inversión inicial de adquisición en propiedad.

La adjudicación incluye el mantenimiento integral de los vehículos, asegurando su disponibilidad permanente y el óptimo estado de funcionamiento durante toda la vigencia del acuerdo. Esta fórmula permite mantener una flota moderna y eficiente, reduciendo el riesgo de averías, los tiempos de inactividad y los costes imprevistos asociados al mantenimiento.

Tal y como se recoge en el expediente, la contratación persigue garantizar la continuidad del servicio. La renovación de esta parte de la flota permitirá mejorar la eficiencia en la recogida, reducir incidencias por averías y minimizar el impacto ambiental, gracias a vehículos con menores emisiones y mayor capacidad operativa. Se trata de una inversión sostenible y que refuerza el compromiso de Sadeco con la economía circular.

EL SEGUNDO CONTRATO

El segundo contrato ha sido adjudicado a la empresa Stellantis & You España SA y contempla el suministro de 30 carrozados para recogida de residuos sólidos urbanos, con un presupuesto total de 1.140.000 euros y un plazo de entrega de cinco meses.

Estos vehículos, con una masa máxima autorizada de 3.500 kilos, contarán con distintos tipos de carrozado adaptados a las necesidades operativas de Sadeco y de las diferentes zonas de la ciudad, donde la accesibilidad o la naturaleza de los residuos requieren soluciones flexibles.

La distribución prevista es la de 25 unidades de caja cerrada, con dos puertas traseras abatibles dotadas de sistemas de retención mecánica. A ellas se suman cuatro más de caja abierta de lateral alto, con plataforma de carga trasera abatible y sistema de descarga basculante. Además, se adquiere una unidad de caja abierta de lateral bajo.

Este lote de vehículos ligeros permitirá reforzar la recogida de residuos en zonas de difícil acceso, barrios con calles estrechas o áreas donde no pueden operar los camiones recolectores de gran tamaño. Además, facilitarán los servicios especiales de limpieza y transporte de materiales, contribuyendo a una mayor flexibilidad y eficiencia operativa.

Con esta renovación de flota, Sadeco fortalece su proceso de modernización tecnológica y ambiental, mejorando la calidad del servicio público y su compromiso con la sostenibilidad. La incorporación de estos 50 nuevos vehículos permitirá reducir el número de incidencias derivadas del uso intensivo de los actuales, que trabajan sin descanso en los diferentes turnos de recogida y limpieza.

"INVERSIÓN ESTRATÉGICA"

Para la presidenta de Sadeco, Isabel Albás, esta renovación supone "una inversión estratégica para seguir prestando un servicio público esencial con la máxima calidad y eficiencia, al tiempo que apostamos por una flota más moderna, sostenible y adaptada a los retos medioambientales que exige el presente y el futuro de Córdoba".

La iniciativa se enmarca en la apuesta de Sadeco por un modelo de gestión más responsable, dado que "el uso de vehículos más eficientes, el mantenimiento incluido en el 'renting' y la adaptación a las exigencias normativas actuales permitirán reducir emisiones, el consumo energético y avanzar en la seguridad operativa de las labores diarias", ha destacado Albás.