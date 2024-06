Salud invita a los sindicatos a "trabajar desde el diálogo" y destaca los "acuerdos alcanzados" en la mesa sectorial

SEVILLA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha invitado a los sindicatos convocantes de la huelga sanitaria de este pasado miércoles --Satse, CSIF, CCOO y UGT-- a "seguir trabajando desde el diálógo y el consenso en el seno de la mesa sectorial" y ha puesto de relieve que durante cinco años "se han alcanzado acuerdos muy importantes para mejorar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios".

Así se ha manifestado la consejera este jueves en una atención a medios en Sevilla, un día después de la huelga de tres horas convocada por cuatro sindicatos de la mesa sectorial en todos los centros del Sistema Sanitario Público Andaluz entre las 08,00 a las 11,00 horas. Salud cifraba el seguimiento de este paro en un 4,5%, dato que los sindicatos elevaban al 75%.

García ha aseverado que los sindicatos y el Ejecutivo autonómico "tenemos el mismo objetivo de seguir aumentando el número de profesionales y además mejorar sus condiciones laborales", unos retos "que hemos ido cumpliendo". En este punto, ha destacado que "son 25.000 profesionales más y con mejoras salariales que suman 330 millones de euros".

No obstante, ha señalado que "a veces la inmediatez o las peticiones requeridas por los sindicatos no coinciden con los tiempos de la Administración". "Que no quepa la menor duda que nuestro objetivo y el de los sindicatos es el mismo", ha concluido.