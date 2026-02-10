Salvamento Marítimo prestó auxilio a 5.281 personas en Andalucía, Ceuta y Melilla en 2025, un 23% menos que en 2024

Archivo - Imagen de archivo de trabajadores de Salvamento Marítimo. - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

SEVILLA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Centros de Salvamento Marítimo ubicados en Andalucía (Huelva, Cádiz, Tarifa, Algeciras y Almería), que dependen del Ministerio de Transportes y Movilididad Sostenible a través de la Dirección Gneral de Marina Mercante, coordinaron el año pasado el rescate, asistencia o búsqueda de 5.281 personas, lo que supone un 23% menos que el año anterior, en las 1.396 actuaciones marítimas atendidas. El mayor número de incidencias estuvo relacionado con la náutica de recreo, un 39%.

En concreto, según ha señalado Salvamento Marítimo en una nota de prensa, por centros, el de Tarifa, zona que incluye también Ceuta, es el centro de Coordinación a las que más personas prestó auxilio, hasta un total de 3.339, seguido de Almería y Melilla, con 1.222. A continuación, Huelva llevó a cabo el rescate, asistencia o búsqueda de 432 personas, Cádiz a 240 y Algeciras a 48 personas.

En cuanto a la inmigración irregular, la unidad de salvamento ha coordinado la búsqueda de 106 embarcaciones precarias y ha rescatado a 684 personas, un 41% menos respecto al año anterior, en las zonas marítimas de búsqueda y salvamento responsabilidad de sus centros ubicados en Andalucía.

Por su parte, en 2025 se vieron implicados en incidentes marítimos 555 embarcaciones de recreo, 178 buques mercantes y 64 pesqueros.

El Centro de Coordinación de Salvamento ubicado en Tarifa controló 80.238 buques a su paso por el Dispositivo de Separación de Tráfico del Estrecho en el año 2025, mientras que el CCS en Almería realizó el control de 30.986 buques en el Dispositivo de Separación de Tráfico de Cabo de Gata.

A nivel nacional, Salvamento Marítimo coordinó el rescate, asistencia o búsqueda de 41.387 personas (una media de 113 al día) en las 7.347 actuaciones marítimas atendidas en toda la zona de responsabilidad de búsqueda y salvamento española a lo largo de 2025. Este es el balance anual de esta Sociedad, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a través de la Dirección General de Marina Mercante.

Además, ha coordinado la búsqueda de 760 embarcaciones irregulares y ha rescatado a 13.952 personas, un 42% menos respecto al año anterior.

Igualmente, se vieron implicados en incidentes marítimos 3.037 embarcaciones de recreo en 2025, 568 buques mercantes y 500 pesqueros.

Por otra parte, el número total de buques controlados por los centros de Salvamento Marítimo en los Dispositivos de Separación de Tráfico de Fisterra, Tarifa, Cabo de Gata, Canarias Oriental y Occidental, que refuerzan la seguridad en zonas de gran tráfico marítimo, asciende a 154.353 buques.

Por otro lado, 154.030 buques han sido controlados en las entradas y salidas de buques en los puertos en los que Salvamento Marítimo realiza esta labor.

Finalmente, durante el año 2025, ha vigilado con sus aviones y satélites más de 226 millónes de kilómetros cuadrados de mar, superficie equivalente a 447 veces el territorio nacional. También se atendieron 394 actuaciones relacionadas con la protección del medio ambiente marino.