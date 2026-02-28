Sánchez pone en valor la "unidad y la fuerza" del pueblo andaluz tras 46 años de autonomía: "Ese espíritu sigue vivo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una sesión de control al Gobierno. Imagen de archivo. - Eduardo Parra - Europa Press

SEVILLA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha puesto en valor "la unidad y la fuerza de todo el pueblo" andaluz en este 28 de febrero, Día de Andalucía, fecha en la que se cumplen 46 años desde que la comunidad "decidió en libertad su plena autonomía".

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de 'X', consultado por Europa Press, ha asegurado que "ese mismo espíritu sigue vivo actualmente en los andaluces".

Asimismo, Sánchez ha destacado a todos los andaluces que representan este espíritu, llevando "por bandera su solidaridad y generosidad", y ha felicitado a toda la comunidad con motivo de la celebración de su día.