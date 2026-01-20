Sanidad refuerza la atención en salud mental tras el accidente ferroviario de Adamuz

Ministra de Sanidad, Mónica García. Imagen de archivo - Diego Radamés - Europa Press

SEVILLA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad, en coordinación con la Junta de Andalucía y otros agentes implicados, ha activado una respuesta estructurada en salud mental para atender tanto a las víctimas --del grave accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz (Córdoba)-- a sus familias y a las personas que participaron en la gestión de la emergencia.

Según ha informado el Ministerio de Sanidad en una nota, la Junta ha desplegado dispositivos de atención psicológica mediante la movilización del Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Catástrofes (Gipec), Cruz Roja, profesionales del Instituto de Medicina Legal y otros recursos especializados.

En esta línea, el Ministerio, a través del Comisionado de Salud Mental, "activará próximamente un programa específico de cuidado a cuidadores, dirigido a quienes han estado en primera línea de respuesta, como voluntarios de Adamuz, fuerzas de seguridad, servicios de emergencia y ciudadanía organizada". La intervención tiene como objetivo "prevenir el trauma vicario, un tipo de sufrimiento emocional derivado de la exposición intensa al dolor ajeno".

En este sentido, la ministra de Sanidad, Mónica García ha destacado que "la atención psicológica tras una catástrofe no es un complemento, sino una parte esencial de la respuesta sanitaria". Además, ha añadido que "es fundamental atender también el impacto en la salud mental que deja una tragedia de estas características" y ha subrayado que "los equipos especializados comenzarán a trabajar en los próximos días, una vez finalice la fase de emergencia, activando grupos de acompañamiento psicológico para voluntarios, vecinos y personal interviniente".

Asimismo, los grupos estarán organizados en Adamuz y otras localidades donde se encuentran los afectados, como Córdoba, Málaga, Huelva y Madrid, e integrarán a profesionales del Ministerio de Sanidad y de la red pública andaluza. "La intervención contará con profesionales especializados, contratados por el Ministerio, en coordinación con el centro de salud mental de referencia, para asegurar el acompañamiento y la continuidad de la atención", ha explicado la ministra.

El objetivo, ha añadido, es "proteger la salud mental de quienes han estado en primera línea atendiendo la emergencia" y "reconocer su labor en un momento de especial dureza colectiva". Asimismo, García ha reiterado que "desde el primer momento hemos estado en contacto con la Junta de Andalucía para asegurar una respuesta coordinada y eficaz", y ha destacado que "el cuidado de quienes cuidan es una inversión esencial en salud pública y cohesión social".

Por último, la actuación del Ministerio de Sanidad en Adamuz "forma parte de una estrategia más amplia de intervención en emergencias, que ha comenzado a desarrollarse en otras zonas del país afectadas por catástrofes recientes". Se prevé, por tanto, "su consolidación como parte del sistema de respuesta permanente en salud mental del Sistema Nacional de Salud".