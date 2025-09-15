Sanz acusa al Gobierno tras la cancelación del final de La Vuelta de "abandonar a su suerte" a Policía y Guardia Civil

SEVILLA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz (PP-A), ha criticado este lunes, al hilo de la cancelación del final de la última etapa de la Vuelta Ciclista a España 2025 en Madrid por las protestas que se registraron en las calles a favor del pueblo palestino y contra el "genocidio" en Gaza, que el Gobierno de Pedro Sánchez "abandone a su suerte a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad".

Así lo ha señalado el también coordinador nacional de Interior y Emergencias del Partido Popular en un apunte en su cuenta en la red social 'X' en el que ha querido igualmente trasladar su "máximo reconocimiento y apoyo" a la Policía Nacional y la Guardia Civil "por su entrega y profesionalidad trabajando por la seguridad en la Vuelta 2025".

"Lo inadmisible es que el ministro del Interior no les dé los medios y el apoyo que merecen. Es una vergüenza que el Gobierno de Sánchez abandone a su suerte a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad", ha apostillado Antonio Sanz para cerrar su comentario en relación a lo sucedido este pasado domingo en la capital española.

La Vuelta iba a zanjar este domingo en Madrid una 90ª edición marcada por las protestas en apoyo del pueblo palestino y contra el "genocidio" en Gaza ante la presencia del equipo Israel-Premier Tech, unos actos de denuncia que se habían saldado con una veintena de detenidos por desórdenes públicos en las etapas previas.