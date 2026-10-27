Sanz acusa a Sánchez de "dejar tirados" a los cuerpos de seguridad del Estado tras el encierro por "jubilaciones dignas"

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El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz. Archivo.
El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz. Archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press
Europa Press Andalucía
Actualizado: martes, 27 octubre 2026 23:32
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SEVILLA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del Gobierno andaluz y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha acusado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "dejar tirados" a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tras el encierro protagonizado por sindicatos policiales y asociaciones profesionales de la Benemérita en la sede del Ministerio del Interior para reclamar una "jubilación digna".

"Sánchez ha dejado tirados a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que merecen respeto, reconocimiento y protección", ha escrito en un mensaje en redes sociales, recogido por Europa Press.

Además, ha reiterado que, desde su formación, el Partido Popular, no cesan en solicitar que la Policía Nacional y la Guardia Civil sean reconocidas como profesión de riesgo. "Todo nuestro apoyo a quienes nos protegen cada día", ha concluido.

En contexto, el encierro lo han secundado el SUP, Jupol y UFP por parte de los sindicatos de la Policía Nacional, así como representantes de AUGC, Jucil, AEGC, ASES-GC, IGC y Unión de Cabos, en el caso de asociaciones profesionales de la Guardia Civil.

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