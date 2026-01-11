Sanz afea que el sistema de financiación se diseñe para "dar más al independentismo y mantener a Sánchez en la Moncloa"

Imagen de archivo del consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz. - Álex Cámara - Europa Press

SEVILLA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha afirmado que Andalucía "no va a caer en la trampa" ante un sistema de financiación que "no puede diseñarse para dar más al independentismo y mantener a Sánchez en el sillón de La Moncloa".

Tal y como ha emitido el consejero en un mensaje difundido en X (antes Twitter), ha defendido que "el destino de Andalucía lo decidimos los andaluces", y ha recriminado que "no lo puede decidir un independentista catalán".

"Es sencillamente un insulto a la autonomía de Andalucía lo que nos propone la señora Montero", ha valorado Sanz, al tiempo que ha considerado que el modelo de Montero es "un ataque al espíritu del 28 de febrero y del 4 de diciembre".

En este sentido, ha declarado el modelo propuesto por la secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Gobierno es una "gran traición", porque "fulmina la igualdad entre comunidades autónomas", y "da más a los que más tienen".

Asimismo, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha apuntado a que "lo llaman ordinalidad para no decir desigualdad", y ha afeado que después de "siete años maltratando a Andalucía", Montero "se saca de la manga un modelo en víspera de elecciones".

Al finalizar su intervención, Sanz ha apostillado que "Andalucía pierde al año más de 1.500 millones por la mala financiación que pactaron entonces Zapatero y los independentistas".