Sanz lamenta que hayan "hecho falta incendios" para que el Gobierno trabaje en una Agencia Estatal de Protección Civil

SEVILLA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha criticado este miércoles la propuesta del presidente, Pedro Sánchez, de crear una Agencia Estatal de Protección Civil, calificando la medida como "el reconocimiento de los déficits y los incumplimientos de la protección civil" por parte del Gobierno central.

"La Dirección General de Protección Civil se ha desmantelado progresivamente en los últimos años, con menos recursos, menos personal y menos presupuesto. Han hecho falta los incendios para que el Gobierno se dé cuenta de que hace falta una agencia estatal", ha afirmado Sanz en declaraciones a los medios, recogidas por Europa Press.

El consejero ha subrayado los retrasos legales y operativos en el ámbito estatal, recordando que "el Plan Estatal de Emergencia no está actualizado y hace tres años debió aprobarse la directriz básica de incendios forestales, pero se publica en agosto, en plena emergencia".

Asimismo, ha acusado al Ejecutivo central de falta de previsión, defendiendo que "las medidas de homogeneización de condiciones laborales de los bomberos y la categoría profesional de bombero forestal ya existían en Andalucía, pero el Gobierno estatal lleva tres años de retraso e improvisación".

Sanz también ha lamentado la ausencia de coordinación y herramientas nacionales, ya que a su parecer "no es lógico que las comunidades autónomas no estén integradas en el comité estatal de coordinación, ni que exista un catálogo nacional de capacidades de medios. Hace años que el mecanismo nacional de respuesta en Protección Civil debería estar desarrollado y ni siquiera existe una orden técnica para solicitar medios. Cuando Andalucía ya había enviado efectivos, la Dirección General de Protección Civil aún pedía información sobre recursos disponibles".

"En Andalucía ya tenemos una agencia de emergencias y hemos duplicado el presupuesto del Plan Infoca, mientras que la Dirección General de Protección Civil cuenta con solo seis millones de euros, frente a los más de 1.300 millones de la Dirección General de Tráfico", ha defendido el consejero, quien ha apostillado que "si el Gobierno quiere copiar nuestro modelo, que lo haga, pero debe dotarla de medios suficientes".

Por último, ha insistido en que el anuncio de la nueva agencia estatal "llega tarde y solo busca tapar los incumplimientos", subrayando que "lo esencial debió hacerse antes y no en pleno agosto, con los incendios más graves de décadas". "Al final, Andalucía ha optado por ir por su cuenta porque esperar al Estado habría supuesto esperar a la tragedia", ha sentenciado Sanz.