Sanz pide comparecer en el Pleno del Parlamento sobre la gestión de emergencias ante el accidente de trenes de Adamuz

Archivo - El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha solicitado, a petición propia, comparecer ante el primer Pleno del Parlamento andaluz del año para informar sobre la gestión que ha hecho la Junta de las emergencias que se han producido como consecuencia del accidente ferroviario entre dos trenes el pasado domingo en el término municipal de Adamuz (Córdoba).

El escrito de solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno a petición propia, al que ha tenido acceso Europa Press, fue presentado en el registro del Parlamento este martes 20 de enero, al igual que el que también ha registrado el PP-A, con mayoría absoluta en el Parlamento, sobre una comparecencia de Antonio Sanz acerca del mismo asunto.

El PP-A también ha presentado este miércoles en el registro un escrito en que solicita que ambas peticiones de comparecencia se aborden este jueves 22 en la sesión de la Diputación Permanente --órgano encargado de velar de la actividad parlamentaria en periodos inhábiles, como enero-- para su inclusión en el primer Pleno de la Cámara de este año.

A estas peticiones de comparecencias registradas ayer martes por el Consejo de Gobierno y el PP-A, se ha sumado, con el registro este miércoles, otra del PSOE-A, también solicitando que Antonio Sanz informe sobre la gestión de la Junta en materia de emergencias tras el accidente ferroviario.

El Parlamento andaluz anunció el lunes la suspensión de la sesión plenaria extraordinaria prevista mañana jueves tras decretarse los días de luto oficial por el accidente ferroviario.

En este sentido, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, la Diputación Permanente decidirá este jueves convocar una nueva sesión plenaria extraordinaria en la ultima semana del mes de enero (que es inhábil), en la que, con toda probabilidad, se incluiría la comparecencia de Antonio Sanz y los debates de los cuatro proyectos de ley que estaban incluidos en el pleno suspendido.

Se trata de los proyectos de ley creación del Colegio Profesional de Detectives Privados de Andalucía, y del Colegio Oficial de Pedagogía y Psicopedagogía, así como del proyecto de Ley para el Avance de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para Andalucía y del proyecto de ley del Turismo Sostenible de Andalucía (estos dos últimos sometidos a debate de totalidad).