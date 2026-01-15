Sanz pide al PSOE-A "dejar de dar lecciones" sobre sanidad ante la "mala gestión del Gobierno de Sánchez" en el CNIO

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz durante una atención a medios en Granada en una imagen de archivo - Álex Cámara - Europa Press

SEVILLA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha pedido este jueves a los dirigentes del PSOE-A a "dejar de dar lecciones" en materia de sanidad ante la "mala gestión del Gobierno" en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO).

En un mensaje publicado en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, Sanz ha advertido a los socialistas andaluces de que "la mala gestión del Gobierno de Sánchez en el CNIO, con cierre de unidades clave de investigación y diagnóstico del cáncer, les deslegitima".

"La sanidad pública sólo se puede defender con responsabilidad y apoyo a la ciencia", ha concluido el titular andaluz de Sanidad.