SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha tendido este miércoles "la mano" a todos los partidos políticos con representación en el Parlamento para abrir una "nueva etapa" en el sistema sanitario público andaluz. "La sanidad andaluza no puede ser campo de batalla electoralista; vamos a trabajar, porque en Andalucía, la vida de una persona vale más que cualquier ideología", ha expresado.

Así se ha pronunciado Sanz durante el debate general sobre la sanidad pública andaluza que se ha desarrollado en el Parlamento andaluz, a raíz de la crisis que se ha producido en los cribados de cáncer de mama. "Aprovechemos este debate para dar una lección", ha dicho Sanz, quien ha apelado a terminar con el "ruido": "Entre una pancarta y un paciente, nosotros vamos a elegir al paciente, y entre un titular y una vida, vamos a elegir siempre la vida".

Ha querido dejar claro que ha asumido la Consejería de Sanidad siendo consciente de que la gestión del sistema sanitario público es "una prioridad absoluta" para el Gobierno andaluz, y con el reto de liderar la "mayor agenda de diálogo y escucha" que jamás se haya desarrollado.

Tras indicar que el sistema sanitario andaluz es "admirable", con grandes profesionales, ha señalado que la salud es un bien supremo que tenemos que proteger y que "está por encima de todo, incluidas las ideologías o las visiones electoralistas de cada uno".

Ha manifestado que, sin duda, cuando se cuenta con un sistema sanitario tan "grande, se pueden cometer errores y tenemos déficits que afrontar". Así se ha referido a lo ocurrido con el programa de cribado de cáncer de mama, apuntando que lo importante es reconocer el problema, reaccionar, tomar las decisiones oportunas y buscar soluciones inmediatas.

Ha trasladado "el máximo respeto, cariño, apoyo y solidaridad" a todas las mujeres que se han visto afectadas, pertenezcan "a la asociación que pertenezcan". "No puede volver a pasar", ha sentenciado Sanz, quien ha querido dejar claro que la Junta puso en marcha de manera inmediata un plan de acción con 12 millones de euros, la contratación de 119 profesionales y un cambio de modelo organizativo y modelo asistencial en el Hospital Virgen del Rocío principalmente y en el resto de unidades de mama, que permite hoy que el compromiso de cita y de prueba que comprometimos "a 30 de noviembre se vaya a cumplir".

Pero no solo eso, según ha añadido, sino que se ha puesto en marcha un plan integral de acción en materia de cribados, donde se incluye el cribado de cáncer de colon y el cribado de cuello de útero con una aportación extra de 100 millones de euros y 705 nuevos contratos que se quieren formalizar.

"A diferencia de cualquier otro gobierno, se reconocen las disfunciones, se depuran responsabilidades y hemos pedido perdón", ha indicado Sanz, para quien la mejor respuesta que se puede dar a las mujeres afectadas y a sus familias "no son pancartas", sino soluciones.

Para el consejero, en el sistema sanitario andaluz hay mucho que hacer y "no hay tiempo que perder", de manera que ha tendido "la mano" a todos los partidos "para abrir una nueva etapa en Andalucía en favor de la sanidad pública". También ha pedido el apoyo de los profesionales sanitarios, colegios, sindicatos, sociedades científicas o entidades sociales.

"Les propongo abrir de verdad una nueva etapa en la gestión sanitaria andaluza, sustentada en el diálogo, en la cercanía, en la sensibilidad y en las reformas", ha agregado Sanz, que ha desgranado 16 propuestas en ese objetivo.

Así, se ha referido a la creación de un comité de expertos en sanidad de carácter multidisciplinar que evalúe y analice los retos estructurales del sistema y formule propuestas de futuro, para avanzar hacia un nuevo modelo sanitario que garantice el perfeccionamiento del propio sistema y la sostenibilidad, eficiencia e innovación del mismo.

Ha anunciado un nuevo plan de infraestructuras sanitarias, en el marco de una estrategia orientada a reforzar la capacidad asistencial y a incorporar tecnología de vanguardia en la red pública. Ha dicho que en 2026 comenzarán las obras para la construcción del nuevo hospital de Málaga y las del nuevo hospital materno infantil de Huelva, con un coste, de 607 y 85 millones, respectivamente.

Ha planteado la "ampliación de plantilla estructural más grande de las últimas décadas". La ampliación prevista para 2026 asciende a 3.893 efectivos adicionales a las que hay que sumar 478 residentes (MIR), haciendo un total de 4.371 plazas.

El objetivo, según el consejero, es consolidar la capacidad operativa del sistema y reforzar aquellas áreas más tensionadas por la demanda asistencial. Estas nuevas plazas se van a incluir en la Oferta Pública de Empleo 2025. El 40 por ciento de estas plazas está destinado a reforzar la atención primaria.

Además, se ha referido al nuevo "Pacto de Bolsa" viene a solucionar esta "grave situación en la que nos encontramos: retrasos excesivos en las baremaciones, sistema de contratación que no se adapta a la normativa en vigor al alcanzar acuerdos sin tener en cuenta la tecnología en la que se sustenta, conflictividad generada por la disminución en las puntuaciones sobre baremaciones anteriores, no disponer de solución tecnológica".

Ha explicado que se está tramitando un decreto específico, que estará terminado a finales de 2025, que va a regular la selección fija de puestos de difícil cobertura, garantizando la permanencia durante al menos dos años de los profesionales que accedan a esta plaza por concurso (sin necesidad de tener que superar una fase de oposición). Ha dicho que esta medida es clave para reforzar plantillas en zonas rurales.

Otra medida es un plan de fortalecimiento de la atención primaria, con la incorporación de nuevos perfiles profesionales para diversificar la atención y aumentar la capacidad de respuesta.

Se ha referido también a un nuevo modelo de atención sociosanitaria en centros residenciales, reforzándola en 2026 con la incorporación de 27 nuevos profesionales de atención primaria, consolidando el modelo de Unidades de Residencias (UR) en todas las provincias de Andalucía.

El consejero también ha aludido a un refuerzo del modelo de colaboración en atención hospitalaria para garantizar equidad en la accesibilidad; a avances en los programas de trasplantes; a los avances en medicina de precisión y terapias avanzadas; al impulso al uso racional del medicamento; a una apuesta por la transformación digital y la inteligencia artificial como palancas de cambio para lograr una asistencia más eficiente, resolutiva y equitativa; a la unificación de la marca digital ciudadanía, SaludResponde+; a un plan de salud mental; al refuerzo del sistema de atención temprana, y a la farmacia comunitaria como aliado estratégico del sistema sanitario.