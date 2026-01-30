Satse-A pide a La Junta que "se adelante" al Estatuto Marco e implante "inmediatamente" el solape de jornada en el SAS

Archivo - Satse pone en marcha una campaña para reivindicar el reconocimiento del 'solape de jornada' a las enfermeras andaluzas - SATSE - Archivo

SEVILLA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería Satse en Andalucía ha reclamado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) la aplicación "inmediata" del solape de jornada para enfermeras y enfermeras especialistas, un derecho laboral ya consolidado en la mayoría de los servicios de salud del Estado y cuya "ausencia" mantiene a los profesionales andaluces en una situación de "clara desigualdad y discriminación".

Satse ha recordado en una nota que Andalucía es de las escasas comunidades autónomas que aún no reconocen como tiempo de trabajo efectivo el periodo dedicado al relevo entre profesionales en los cambios de turno, el conocido como solape de jornada, pese a tratarse de "un tiempo imprescindible para garantizar la continuidad asistencial en los centros sanitarios".

A juicio del Sindicato de Enfermería es el momento de que la Junta de Andalucía "dé un paso adelante" y reconozca este derecho que, esta misma semana, ha quedado recogido en el acuerdo alcanzado con el Ministerio de Sanidad sobre el anteproyecto de Ley del Estatuto Marco del personal estatutario

En el mismo, detalla la organización sindical, se incluye de manera "explícita" el reconocimiento del solape de jornada como tiempo efectivo de trabajo, que "deberá ser negociado y aprobado en aquellos servicios de salud donde aún no está implantado". Además, Satse ha apuntado ya en 2023 se firmó un acuerdo entre el entonces gerente del SAS, Diego Vargas, y el secretario general de Satse Andalucía, José Sánchez, para reconocer como tiempo de trabajo efectivo el periodo destinado a transmitir la información clínica y del estado de salud de los pacientes entre los profesionales entrantes y salientes de cada turno.

Sin embargo, con los cambios posteriores en las gerencias del SAS, dicho acuerdo no se ha llegado a aplicar, dejando en suspenso un compromiso clave para el desarrollo profesional y la calidad asistencial. Así, con la reciente firma el pasado martes en Asturias de un preacuerdo para reconocer el solape, Andalucía se queda junto a Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Galicia o Ceuta y Melilla, entre los pocos servicios de salud que aún no han regulado este derecho, pese a que en el resto del país se inició su implantación en el año 2000 y existen diversas sentencias en Andalucía que avalan su reconocimiento.

Satse advierte de que esta situación supone "una inaceptable desigualdad para los enfermeros andaluces, que ven "restringidos" sus derechos laborales exclusivamente por trabajar en esta comunidad. Como detalla el Sindicato de Enfermería, el solape de jornada es un periodo "imprescindible" para garantizar la continuidad asistencial, la adecuada planificación de cuidados y, en definitiva, la seguridad del paciente.

En concreto, es el tiempo que una enfermera dedica, fuera de su jornada laboral, a facilitar al profesional que le releva información fundamental y trascendente sobre la evolución clínica y los cuidados de todos los pacientes. Igualmente, es el tiempo que el profesional entrante emplea en recibir dicha información.