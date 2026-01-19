El sector andaluz del autobús ofrece su flota para trasladar a afectados por el accidente de Adamuz (Córdoba)

Autobús fletado para trasladar a familiares de afectados desde el Centro de Mayores de Adamuz al Centro Cívico Poniente Sur de Córdoba. - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

SEVILLA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación Independiente del Transporte de Andalucía (Fedintra) ha puesto a disposición de las autoridades tanto regionales como nacionales las empresas y los vehículos que componen la federación para "colaborar en lo que se necesite para atender a las víctimas y viajeros tras el terrible accidente ferroviario de Adamuz en la provincia de Córdoba".

Para ello, se ha puesto en contacto con el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) para poner a disposición de las autoridades "los vehículos que sean necesarios para colaborar en la medida que necesiten para trasladar a los heridos, personal y poder recuperar la movilidad entre Andalucía y Madrid", tal como ha informado la entidad en una nota de prensa.

El presidente de Fedintra, Antonio Vázquez Olmedo, ha señalado su solidaridad con las víctimas de "este horrible accidente, y mostramos nuestras condolencias a todas las personas fallecidas". "Animamos --continúa el comunicdo-- a la pronta recuperación a los heridos y nos ponemos a disposición de las autoridades si es necesaria nuestra colaboración tanto de traslado como de impulsar líneas de acceso a los viajeros afectados".

"Desde el primer momento son muchas las empresas de transporte de Andalucía que se han ofrecido a colaborar y que quieren trabajar y aportar, en la medida de sus posibilidades. Las imágenes que llegan del accidente son estremecedoras, y confiemos en la pronta recuperación de heridos. Y es importante también que podamos recuperar la movilidad de las personas en estos momentos", ha señalado Antonio Vázquez.

La federación aglutina a 360 empresas de transporte en Andalucía, genera más de 4.000 empleos directos para una flota de más de 2.100 vehículos y una facturación que supera los 460 millones de euros.