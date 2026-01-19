BlaBlaCar destaca la movilización y solidaridad de conductores en el eje Madrid-Andalucía tras el accidente ferroviario

Archivo - Carreteras en una imagen de archivo - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

BlaBlaCar ha informado este lunes de que se observa una movilización de los conductores en el eje Madrid-Andalucía, que están publicando sus asientos para ayudar a quienes necesitan desplazarse este lunes debido a la interrupción del servicio ferroviario tras el grave accidente ocurrido en Adamuz (Córdoba).

En un comunicado, han indicado que continuarán monitorizando la situación, al tiempo que, por otro lado, han mostrado las más profundas condolencias a los familiares y amigos de las víctimas del trágico accidente ferroviario; "nuestros pensamientos están con todos los afectados".

Han añadido que "ante situaciones de necesidad urgente de movilidad, nuestra comunidad de usuarios y usuarias en España responde siempre con una solidaridad ejemplar".

Por último, han agradecido "de corazón a todos los conductores que están abriendo las puertas de sus vehículos para ofrecer una alternativa de transporte en estos momentos tan difíciles".