El sector pesquero andaluz celebra el acuerdo alcanzado con el Ministerio para solucionar los controles de la UE

El presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (Faape), José María Gallart, ha asegurado este lunes que "el sector pesquero ha quedado satisfecho con las soluciones acordadas con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para resolver los problemas relacionados con los nuevos controles de la Unión Europea (UE).

En declaraciones a Europa Press, Gallart ha indicado que "donde más problemas teníamos era en la hora de comunicación del tránsito de entrada a puerto, eso queda eliminado (lo de las cuatro horas y las dos y media). "Hay que hacerlo en el momento que el barco ponga rumbo a puerto, sin ningún margen horario", ha explicado.

En este sentido, el presidente ha destacado que "la problemática tan grande que teníamos se ha solucionado" y ha agradecido "el esfuerzo y el trabajo de la secretaría del Ministerio, que también lo tenía complicado por el poco margen de maniobra con algunos puntos". "La solución ha sido satisfactoria", ha remarcado.

En concreto, la secretaria general de Pesca, Isabel Artime, ha mantenido este lunes una reunión con representantes de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP) y de la Confederación Española de Pesca (Cepesca) con los que ha analizado las dificultades planteadas en la aplicación de determinadas disposiciones del Reglamento 2023/2024 de Control de la Pesca.

Gallart ha señalado que en la reunión celebrada este lunes en Madrid "había representación de una persona por provincia".

Por último, el presidente de Faape ha indicado que seguirán trabajando en el reglamento de control, que "es mucho más complejo en muchos sentidos", pero que ahora la prioridad era solucionar "la declaración de a bordo" que "la verdad es que hay que agradecer el esfuerzo y el trabajo de la secretaría".

Por tanto, la previsión es que el sector retome la actividad este próximo martes "conforme los puertos lo vayan considerando oportuno, tras la paralización de este lunes", ha concluido.

Fue el pasado 10 de enero entraron en vigor obligaciones previstas en la aplicación del nuevo Reglamento Europeo de Control de la Pesca, que la flota nacional ve "imposible" de cumplir, tales como el diario de pesca electrónico, el pesaje a bordo de especies con un 20% de error o tener que comunicar la llegada a puerto cuatro horas antes.