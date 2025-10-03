El sector de pisos turísticos defiende que "cualquier tasa turística debe ser fruto del consenso" en Andalucía

SEVILLA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (AVVA-Pro) ha defendido este viernes que "cualquier tasa turística debe ser fruto del consenso y aplicada con equidad", además de ser "justa, transparente y beneficiosa para la ciudad".

De esta manera ha contestado a las palabras del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, sobre la propuesta de implantar una tasa turística de entre tres y cuatro euros por pernoctación.

La Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía matiza que su posición está vinculada al "consenso real" entre los representantes del sector turístico. En este sentido, resalta el papel del Consejo de Turismo de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) como órgano clave en la interlocución y la toma de decisiones.

AVVA-Pro considera que, de desarrollarse, una tasa turística debe aplicarse de manera "justa, equilibrada e igualitaria" a todas las modalidades de alojamiento, garantizando así la equidad y evitando distorsiones en la competitividad.

La asociación insiste en que estos recursos deben "gestionarse con plena transparencia, asegurando que la recaudación se reinvierta en proyectos de interés general que beneficien tanto a la ciudad como a la ciudadanía".

La patronal de la vivienda turística reitera que no se opone a que los fondos recaudados se destinen a programas de alquiler social, mejora de servicios públicos o iniciativas que refuercen la calidad de vida en Málaga. Con esta posición, AVVA-Pro reafirma su compromiso con un modelo turístico sostenible, que fomente la convivencia equilibrada entre visitantes y residentes, y que refuerce la aportación del sector a la economía y la sociedad andaluza.