Segundo día de Cruces en Córdoba se salda con más de 300 denuncias, la mayoría por botellón y miccionar en vía pública

Cruz de mayo ante la Ermita de la Virgen del Socorro. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 1 May. (EUROPA PRESS) -

El segundo día de celebración de las Cruces de Mayo en la capital cordobesa se ha saldado con más de 300 denuncias de los agentes de la Policía Local por diversos motivos, la mayoría por miccionar en la vía pública o por botellón.

Así, en concreto, según el resumen de incidencias, en la zona Santa Marina se han contabilizado 31 denuncias por miccionar en vía publica, 37 denuncias por botellón, nueve actas LO 4/15, y ocho denuncias de tráfico. Además, se ha inmovilizado un vehículo de movilidad personal.

Por su parte, en la zona Bailío-Cardenal Toledo el número de denuncias por miccionar en vía publica ha sido 33, así como 29 denuncias por botellón y tres Actas LO 4/2015.

De igual modo, en la zona San Hipólito-San Nicolás se han interpuesto tres denuncias por miccionar en vía publica, 18 denuncias por botellón, una denuncia LO 4/2015. Asimismo, en la zona de Vial Norte, la Policía Local ha interpuesto 84 denuncias por miccionar en vía publica, 58 denuncias por botellón, tres actas LO 4/2015 y dos denuncias de tráfico.

Por otro lado, han indicado que todas las zonas han cumplido el horario de cierre, a las 02,00 horas. Igualmente han quedado desalojadas en minutos posteriores.

El dispositivo especial de cruces de la Policía Local ha realizado, igualmente, 15 vigilancias establecimientos de venta de bebidas y alimentos, ha realizado vigilancia sobre la venta de alcohol a menores, ha atendido dos requerimientos de la Oficina Técnica de Coordinación de Eventos del Ayuntamiento (OTCE) y ha levantado tres actas por dispensa de bebidas al exterior.

Por su parte, el Grupo Rayo ha levantado tres denuncias por miccionar en vía publica, 30 denuncias por botellón, un denuncia LO 4/2015 y dos denuncias de tráfico. Por último, han informado de que Cruz Roja ha prestado 14 servicios asistenciales, tres de ellos con traslado sanitario.