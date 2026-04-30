Cruz Roja despliega un operativo especial en las Cruces de Mayo para garantizar atención sanitaria y seguridad

Cruz de mayo ante la Ermita de la Virgen del Socorro. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja ha puesto en marcha un dispositivo sanitario especial con motivo de las Cruces de Mayo 2026 en Córdoba con el objetivo de garantizar la atención sanitaria y la seguridad durante uno de los eventos más multitudinarios de la ciudad.

Según ha informado la institución humanitaria en una nota, el operativo se desarrolla entre el 29 de abril y el 3 de mayo, en horario de 19,00 a 03,00 horas, adaptándose a los momentos de mayor afluencia de público en los distintos espacios donde se celebran las cruces.

Para ello, Cruz Roja cuenta con un despliegue de recursos materiales y técnicos que incluye ambulancias de soporte vital básico y avanzado, equipos de atención sanitaria, desfibriladores semiautomáticos (DESA) y personal cualificado, entre el que se encuentran médicos, personal de enfermería, técnicos en emergencias sanitarias y socorristas, preparados para dar respuesta a cualquier incidencia durante la celebración de las cruces.

Además de los recursos asistenciales, el dispositivo incorpora la presencia activa de Cruz Roja en la Oficina Técnica de Coordinación de Eventos, ubicada en Capitulares, desde donde se centraliza la gestión de incidencias y la coordinación con el resto de organismos implicados. En este espacio trabajan de manera conjunta efectivos de Policía Local, Bomberos, Protección Civil y el Ayuntamiento de Córdoba, lo que permite una respuesta ágil, coordinada y eficaz ante cualquier situación de emergencia.

Este operativo se desarrolla en el marco del convenio de colaboración existente entre Cruz Roja y el Ayuntamiento de Córdoba, que contempla la cobertura sanitaria en eventos de especial relevancia para la ciudad. Gracias a este acuerdo, se refuerza la capacidad de respuesta ante grandes concentraciones de personas, garantizando una atención cercana, rápida y de calidad, basada en la experiencia y el compromiso del voluntariado y del personal técnico de Cruz Roja.

Desde la organización se destaca la importancia de la prevención, la coordinación entre instituciones y la implicación del voluntariado como elementos clave para el buen desarrollo de este tipo de eventos.