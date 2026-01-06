El segundo premio del sorteo de 'El Niño' 2026 reparte suerte en Las Cabañuelas (Almería) y el tercero cae en Granada

Archivo - Entrada a una administración de lotería de Almería. Imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El segundo premio del Sorteo Extraordinario de 'El Niño' 2026, dotado con 750.000 euros por serie (75.000 euros por décimo), correspondió al número 45.875, vendido en Las Cabañuelas (Almería). Por su parte, el tercer premio, dotado con 250.000 euros por serie (25.000 euros por décimo), fue para el número 32.615, distribuido en Granada.

Según la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae), recogida por Europa Press, el segundo premio se ha vendido en la Administración de Loterías número 2 de Las Cabañuelas, ubicada en la Plaza García Lorca, 5. El tercer premio también ha sonreído a Andalucía, repartiendo alegría en la capital granadina, donde los billetes agraciados se han distribuido desde la Administración de Loterías número 28, situada en el Centro Comercial Alcampo.

Además de estos premios, Almería y Granada también se han visto agraciadas por el número 6.703, que ha resultado ganador del 'Gordo' de este Sorteo Extraordinario. Este premio está dotado con dos millones de euros por serie, es decir, 200.000 euros por décimo, y ha repartido suerte en estas dos provincias, así como en el resto de Andalucía.

En Almería, los afortunados con el 6.703 se encuentran en Tabernas, Campohermoso, Roquetas de Mar y Dalías, mientras que en Granada los vecinos de Salobreña y Belicena también han celebrado la fortuna.