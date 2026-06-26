Seis heridos con quemaduras tras un derrame de ácido sulfúrico en una instalación industrial de Córdoba

Archivo - Planta de cobre verde de Cunext. - CUNEXT - Archivo

CÓRDOBA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Seis personas han resultado heridas con quemaduras tras producirse un derrame de ácido sulfúrico en la nueva fábrica de cobre verde de Cunext en Córdoba, según han informado desde el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, y fuentes de la investigación.

El 112 ha recibido un aviso, a las 11,25 horas, en el que se solicitaba ayuda porque se había producido una fuga de ácido en una instalación industrial y había varios heridos. La sala coordinadora informó al instante a los Bomberos, a la Policía Nacional (a su Unidad adscrita a la Comunidad), a la Policía Local, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 y a la Guardia Civil.

Fuentes sanitarias han confirmado al 112 que ha habido seis personas heridas con quemaduras y han sido evacuadas a un centro hospitalario. Por otro lado, según han comunicado desde la instalación se ha tratado de una fuga de ácido sulfúrico. El 112 ha informado de los hechos al Centro de Prevención de Riesgos Laborales y a la Inspección de Trabajo.