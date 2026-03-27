Seis investigados por delitos derivados de enfrentamientos entre familias en Loja (Granada)

Archivo - Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL-ARCHIVO

GRANADA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a seis hombres como presuntos autores de delitos cometidos tras varios episodios de desavenencias entre dos familias residentes en la localidad granadina de Loja durante el pasado fin de semana. Todos ellos han quedado en libertad con cargos.

Así lo ha dado a conocer el cuerpo armado en una nota informativa en la que señala que los hechos se iniciaron la madrugada del sábado 21 de marzo, cuando tres individuos, pertenecientes a la primera de ellas, habrían causado daños en un establecimiento y en una vivienda, a la que accedieron sin autorización, propiedad de la segunda familia.

Posteriormente, en la tarde del domingo día 22 de marzo, tres miembros de la segunda familia profirieron amenazas en la vía pública utilizando un arma de fuego y realizando varios disparos al aire en dirección a la zona donde se encontraban varios de los miembros de la familia contraria, presuntamente implicados en los daños ocasionados el día 21.

Ese mismo día, tras esas amenazas, la victima de los daños en la vivienda alertó a la Policía Local de la localidad de una posible nueva entrada en su domicilio. De forma inmediata, las patrullas de la Guardia Civil de la Compañía de Loja y Policía Local se desplazaron al lugar y comprobaron cómo la puerta de acceso estaba abierta.

Durante la inspección del inmueble, los agentes no localizaron a nadie en su interior, pero descubrieron la existencia de un agujero en la pared oculto tras un armario que conducía a una plantación 'indoor' con 50 plantas de cannabis sativa, hecho que dio lugar a la aprehensión de las mismas y la instrucción de diligencias por un delito contra la salud pública.

El equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Loja inició la investigación tras las denuncias interpuestas por los respectivos perjudicados de cada núcleo familiar de los delitos acontecidos.

Como resultado de las pesquisas, se puso a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Loja, en primer lugar, a tres varones de entre 26 y 36 años de edad como presuntos autores de los delitos de allanamiento de morada y de daños (21 de marzo) y, en segundo lugar, a otros tres varones de entre 25 y 52 años como presuntos autores del delito de amenazas con arma de fuego (22 de marzo), uno de los cuales también por un delito contra la salud pública por cultivo. Todos han quedado en libertad con cargos.