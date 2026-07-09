Seis investigados por la explotación de un vertedero ilegal en La Carolina (Jaén)

Archivo - Residuos y materiales en el vertederp ilegal. - GUARDIA CIVIL - Archivo

JAÉN 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a seis personas por la explotación de un "vertedero ilegal" en La Carolina (Jaén), donde se acumulaban grandes cantidades de residuos urbanos, aparatos eléctricos y electrónicos, escombros y materiales peligrosos sin la preceptiva autorización administrativa para su gestión.

La actuación, desarrollada por miembros del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia jiennense, se inició tras una inspección en una parcela de unas 3,5 hectáreas de superficie, al objeto de comprobar el acopio y almacenamiento de residuos existentes, según ha informado este jueves el Instituto Armado.

Durante la inspección, los agentes constataron la acumulación de una gran cantidad de residuos de diversa naturaleza, como residuos sólidos urbanos, muebles, estufas, plásticos, residuos orgánicos, aparatos eléctricos y electrónicos, frigoríficos, equipos de aire acondicionado, calefactores, termos eléctricos, televisores, bombonas de butano, chatarra, vehículos, remolques, contenedores metálicos y escombros procedentes de obras de demolición.

También fueron localizados residuos considerados peligrosos, entre ellos, materiales con amianto y aparatos susceptibles de contener sustancias altamente contaminantes, como gases fluorados, cuyo tratamiento y gestión requieren medidas específicas para evitar riesgos para la salud de las personas y para el medio ambiente.

Por estos hechos, los responsables de este "vertedero clandestino" han sido investigados por la comisión de un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, previsto y penado en los artículos 326.1 y 327 del Código Penal. Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.