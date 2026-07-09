Denunciado por verter escombros en el Espacio Natural de Doñana (Huelva)

Archivo - Vista de la playa de los palos en Matalascañas. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

ALMONTE (HUELVA), 9 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Almonte (Huelva) ha tramitado una denuncia contra un hombre como responsable de un vertido ilegal de escombros en una zona de Matalascañas, situada dentro del entorno del Parque Nacional de Doñana.

Según ha indicado la Policía Local en sus perfiles de redes sociales, consultados por Europa Press, los hechos fueron detectados mientras los agentes realizaban labores de vigilancia en un punto "especialmente sensible" por este tipo de conductas.

Gracias a la colaboración ciudadana, se pudo localizar el vehículo implicado y obtener pruebas que han permitido iniciar el correspondiente expediente sancionador.

Así, la Policía Local recuerda que depositar escombros en lugares no autorizados no solo supone una infracción, sino que provoca "un grave impacto" sobre el medio natural, deteriorando uno de los espacios protegidos "más valiosos". La infracción denunciada puede conllevar una sanción de hasta 900 euros, según establece la ordenanza municipal vigente.