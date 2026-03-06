Seis municipios de Granada acogen el Circuito Provincial de Gimnasia Rítmica y Acrobática con niveles escolar y federado

Presentación del Circuito Provincial de Gimnasia Rítmica y Acrobática - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Deportes e Instalaciones Deportivas de la Diputación, Eric Escobedo, junto a la delegada de la Federación de Gimnasia Rítmica en Granada, Elena Ramírez, y representantes de los ayuntamientos sede, ha presentado una nueva edición del Circuito de Gimnasia Rítmica y Acrobática, que mantiene el mismo número de sedes que el año anterior y suma una jornada más dedicada a la modalidad acrobática.

Esta competición, que fomenta la práctica de esta disciplina en la provincia, se desarrollará en Baza, Padul, Vegas del Genil, Albolote, Atarfe y Otura, con un programa que incluye tanto nivel federado como escolar, según ha detallado este viernes la Diputación de Granada en una nota de prensa.

Escobedo ha destacado que "el circuito sigue avanzando y ya se ha consolidado" mientras "hace unos años había cierta desorganización y no se estaba realizando". "Empezamos con tres pruebas y ahora ya contamos con seis. Eso es posible gracias a un trabajo conjunto entre la Diputación y la Federación de Gimnasia Rítmica", ha añadido.

Además, el diputado ha subrayado que "esta competición se ha convertido en un circuito de referencia para otras provincias", fruto del trabajo coordinado entre instituciones. "El deporte sigue creciendo en Granada y vamos a continuar trabajando para impulsarlo. Es muy importante fomentar el deporte desde las escuelas, como ocurre en este circuito, porque es ahí donde debemos seguir trabajando para potenciar el talento granadino", ha agregado.

Por su parte, la delegada de la Federación de Gimnasia Rítmica en Granada, Elena Ramírez, ha agradecido el respaldo institucional al proyecto. "Queremos dar las gracias a la Diputación porque cada año nos apoya en este proyecto que comenzó con mucha ilusión. Cada vez contamos con más participantes y estamos consiguiendo grandes cosas dentro de la gimnasia rítmica provincial", ha afirmado.

Dentro del nivel escuelas, la competición se organiza en varias modalidades: individuales, conjuntos, grupos y dúos o tríos. En la modalidad individual participan gimnastas desde categoría mini-benjamín hasta sénior. Las categorías mini-benjamín (nacidos en 2020 y 2019), pre-benjamín (2018, 2017 y 2016), benjamín (2016 y 2015) y alevín (2015, 2014 y 2013) competirán con ejercicios de manos libres. La categoría infantil (2013, 2012 y 2011) utilizará cuerda, mientras que cadete (2011, 2010 y 2009) competirá con aro y sénior (2009 y anteriores) con mazas.

En la modalidad de conjuntos, formados por grupos de cuatro a seis gimnastas, las categorías mini-benjamín, pre-benjamín, benjamín y alevín competirán con manos libres; infantil lo hará con pelotas, mientras que cadete y sénior utilizarán aros, han detallado desde la Diputación de Granada.

La modalidad de grupos, integrados por siete a doce gimnastas, se divide en cuatro categorías: 'mini-happy' (nacidos entre 2020 y 2017), 'happy' (2017 a 2014), 'smile' (2014 a 2011) y 'star' (2011 y anteriores).

Por último, en la modalidad de dúos y tríos, las categorías 'mini-happy' y 'happy' competirán con manos libres, mientras que 'smile' lo hará con pelotas y 'star' con aros. Los cinco mejores conjuntos de cada modalidad en el nivel escuelas se clasificarán para la final andaluza interprovincial de diputaciones, un evento que reunirá a los conjuntos más destacados de Andalucía desde la categoría prebenjamín hasta sénior.

En cuanto al nivel federado, la competición se estructurará en seis categorías: 'pregranada', promesas, precopa, copa, base y absoluta, con las modalidades de individual, conjuntos y equipos. El calendario arrancará el 6 y 7 de marzo en Baza, con la primera jornada de gimnasia rítmica.

La segunda cita tendrá lugar en Padul los días 17 y 18 de abril, continuando en Vegas del Genil el 1 y 2 de mayo. Durante esa misma semana, el 2 de mayo Albolote acogerá la primera jornada de gimnasia acrobática. Posteriormente, el circuito se trasladará a Atarfe los días 9 y 10 de mayo y a Otura el 15 de mayo. La competición se cerrará el 7 de junio en Albolote, con la última prueba dedicada a la gimnasia acrobática.