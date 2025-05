El Senado aprueba una moción del PP que reclama la finalización de la Variante Oeste de Córdoba

CÓRDOBA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Senado de España ha aprobado una moción presentada por el Grupo PP en la que se reclama la finalización de la Variante Oeste de Córdoba. La moción ha sido presentada por los senadores cordobeses del PP y defendida por Cristina Casanueva y ha sido aprobada con el voto a favor del Grupo Popular, a pesar de la abstención del PSOE.

En su intervención, Casanueva ha valorado "el consenso social y político de la ciudad de Córdoba con esta infraestructura, muy necesaria para garantizar la pujanza y expansión logística de la ciudad en un enclave estratégico en el sur de España".

"Córdoba necesita infraestructuras a la altura de la ciudad", ha subrayado, para remarcar que "necesita una Variante Oeste completa que garantice la movilidad", para lo cual "el gobierno de Juanma Moreno ya ha hecho su trabajo, ha llegado a un acuerdo con el Ministerio y durante todos estos años ha desarrollado gran parte del área logística, impulsando nuevas fases que están atrayendo inversión empresarial, empleo y dinamismo económico".

Si bien, ha lamentado que "ese esfuerzo se está viendo limitado por la inacción y falta de compromiso del Gobierno de Sánchez y Montero, que, pese a las reiteradas peticiones de que se avance en la actualización del proyecto de la Variante Oeste, sólo tenemos titulares de prensa y cero compromisos".

Tras el anuncio, hace casi un año, del Gobierno central de retomar los contactos con la Junta de Andalucía para la firma del convenio, la senadora cordobesa ha asegurado que "no hay avances significativos; no hay fechas concretas y no hay presupuesto asignado". "Esto es una tomadura de pelo a los cordobeses que merecen un respeto y que el Gobierno de Sánchez cumpla alguna vez sus compromisos", ha advertido la popular, quien ha manifestado que "los cordobeses necesitan soluciones, no excusas, y la Variante Oeste es una necesidad cada vez más urgente".

En la moción del PP se pide al Gobierno materializar la finalización de la Variante Oeste, dotándola de la cantidad presupuestaria correspondiente y licitando la redacción del proyecto necesario en este 2025, y que formalice la firma de un nuevo convenio junto con la Junta de Andalucía, para asegurar la construcción de la Variante Oeste de Córdoba. "La ciudadanía cordobesa no puede seguir sufriendo la falta de voluntad política del Gobierno de Sánchez y Montero", ha afirmado.

La senadora popular ha incidido en que "queremos concreción y compromisos, el Gobierno de Sánchez y Montero tiene dinero para lo que quiere, sobre todo si lo piden sus socios, y los cordobeses no podemos seguir esperando más tiempo".