Sentir Baeza AOVE Fest unirá música en directo, patrimonio y gastronomía durante el 12 y 13 de junio

Escenario del Sentir Baeza AOVE Fest - SENTIR BAEZA AOVE FEST

JAÉN 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Baeza (Jaén) acogerá los próximos 12 y 13 de junio una nueva edición de Sentir Baeza AOVE Fest, una propuesta cultural que volverá a situar a esta ciudad Patrimonio Mundial entre las citas culturales del verano gracias a una fórmula que combina música en directo, patrimonio monumental, gastronomía y cultura del aceite de oliva virgen extra (AOVE).

El festival, que celebrará su cuarta edición en el Recinto Ferial de Baeza, apuesta por un formato 'boutique' que, tal y como destaca la organización, "prioriza la comodidad del público, la cercanía y una experiencia más cercana frente a los grandes eventos masificados".

Con un aforo limitado, Sentir Baeza plantea una manera diferente de vivir la música, integrándola con la identidad y el entorno de la ciudad. El cartel de esta edición reunirá a algunos de los nombres más destacados de la escena indie y alternativa nacional, con actuaciones de La M.O.D.A., Carlos Ares, Barry B, Marlena, La Habitación Roja y Rufus T. Firefly, junto a artistas emergentes y sesiones DJ repartidas entre las dos jornadas del festival.

La programación arrancará el viernes 12 de junio con artistas como Marlena o La Habitación Roja, que celebrará además su 30 aniversario sobre el escenario de Sentir Baeza.

El sábado 13 de junio tendrá lugar una de las propuestas diferenciales de esta cita: 'Sentir Plaza', una programación de conciertos y actividades a mediodía en pleno centro histórico de la ciudad que permitirá conectar la música con el ambiente urbano, las plazas monumentales, la hostelería local y la gastronomía de Baeza.

Precisamente, uno de los elementos que definen la personalidad del festival es su conexión directa con la cultura del AOVE, un producto estrechamente ligado a la identidad de Baeza y de la provincia de Jaén. El AOVE no solo da nombre al evento, sino que forma parte de la propuesta a través de la presencia de productores locales, la vinculación con la gastronomía del territorio y la apuesta por poner en valor uno de los principales motores económicos, culturales y paisajísticos de la provincia.

De esta forma, Sentir Baeza busca también proyectar la imagen de Jaén como destino vinculado a la calidad gastronómica, el oleoturismo y la cultura mediterránea.

Durante el fin de semana, asistentes y visitantes pueden recorrer el casco histórico renacentista de Baeza, disfrutar de la oferta gastronómica local y vivir el ambiente de la ciudad como parte de este formato de encuentro cultural, generando un impacto que trasciende los conciertos y se extiende al conjunto del destino turístico.

Además, la organización mantiene su apuesta por un modelo de festival intergeneracional. Entre las modalidades disponibles se encuentran el abono general para las dos jornadas, el abono VIP con acceso a zonas y servicios exclusivos, entradas por día y el Abono Kids, una modalidad específica para menores que busca facilitar la asistencia de familias y favorecer una vivencia cultural compartida entre generaciones.