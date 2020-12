SEO/BirdLife pide a la Junta que el desarrollo renovable de Andalucía no se realice "a costa de su biodiversidad"

SEVILLA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

SEO/BirdLife ha apremiado este lunes a la Junta de Andalucía a garantizar que el desarrollo renovable en la región no se realice "a costa de su biodiversidad", después de haber constatado el "significativo" número de proyectos solares fotovoltaicos (PSF) presentados en los últimos meses,

En un comunicado, la organización ambiental pide que para "no más tarde" del primer trimestre de 2021 la administración autonómica tenga "una adecuada planificación" para el despliegue de estos proyectos, pues asegura que hay múltiples de ellos presentados en espacios de alto valor ecológico y, "en especial", en zonas donde pueden registrarse impactos en aves esteparias, un grupo de aves especialmente amenazado, que incluye especies como el sisón común, la avutarda, la ganga ortega o la alondra ricotí, y que en el caso de Andalucía "ya sufren otras presiones como las prácticas agrícolas insostenibles".

"El último exponente del posible impacto del, por otro lado, necesario y beneficioso desarrollo renovable en Andalucía, se ha registrado en la provincia de Granada", relata la ONG, que habla de la tramitación de la Autorización Ambiental Unificada AAU/GR/010/20 relativa al proyecto de instalación de dos PSF en la comarca del Temple granadino.

Según asegura, los espacios que ocuparía esta planta están incluidos en las Zonas de Interés para las Aves Esteparias (ZIAE) El Temple-Lomas de Padul, una de las zonas más importantes de Andalucía para la conservación de aves esteparias. También ha sido declarada Área Importante para la conservación de las Aves y la Biodiversidad (zona IBA) por SEO/BirdLife, "una figura de protección reconocida internacionalmente y avalada por la jurisprudencia europea".

"El impacto sobre las aves esteparias de estos proyectos es evidente y, sin embargo, los estudios de impacto ambiental (EsIA) presentados por los promotores son deficientes", a juicio de los técnicos de SEO/BirdLife. "Además de no evaluar el impacto sobre estas aves, presentan carencias e irregularidades tales como la fragmentación del proyecto en dos plantas cuando debería considerarse como una unidad, cuestión que permite reducir los controles ambientales. De igual modo, se ignoran los efectos acumulativos y sinérgicos con otras PSF programadas en la zona y no se ha presentado un estudio real de alternativas ni medidas correctoras efectivas", subraya.

"No se entiende que la Delegación de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de Granada, antes de someterlo a información pública, no haya solicitado a los promotores una ampliación de documentación, exigiéndoles, entre otras cuestiones, un adecuado EsIA. Este proceder evidencia el riesgo de que la administración ambiental andaluza no filtre eficazmente tanto proyecto de PFS y no ejerza su función de protección", explica el delegado de SEO/BirdLife en Andalucía, José Eugenio Gutiérrez.

Ante esta situación, y además de las herramientas de planificación, la organización conservacionista considera necesario reforzar los procedimientos de prevención ambiental.

En tanto la Consejería ponga en marcha las herramientas de planificación y refuerzo para la evaluación ambiental, SEO/BirdLife considera "imprescindible" que la Junta establezca los mecanismos administrativos oportunos para "evitar la tramitación masiva de proyectos" con EsIA "deficientes" en zonas de gran valor de conservación y se eviten los riesgos de un análisis caso por caso.

"EL DESARROLLO RENOVABLE, UNA NECESIDAD"

"La transición ecológica, y en particular el desarrollo renovable, constituyen una necesidad y una oportunidad para Andalucía, con su gran potencial solar. Y para que el despliegue sea un éxito, las renovables andaluzas deben ser responsables. Esto implica una adecuada planificación, así como de una evaluación estratégica de su impacto ambiental", señala Gutiérrez.

Según BirdLife, en la actualidad en Andalucía, la comunidad que más capacidad tiene instalada de energía fotovoltaica, los proyectos en tramitación suman "más de la mitad de la potencia prevista" por la Junta para los próximos diez años." Esta proliferación de proyectos de PSF genera una excesiva presión en una administración ambiental que, además, debe garantizar la conservación del patrimonio natural de una de las regiones más biodiversas de Europa", concluye.