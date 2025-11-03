Sergio Dalma llegará a Córdoba en junio de 2026 con su tour 'Ritorno a Via Dalma'

CÓRDOBA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Sergio Dalma actuará el próximo 13 de junio en el Teatro de la Axerquía de Córdoba con su tour 'Ritorno a Via Dalma', gira con la que recorrerá las principales ciudades de la geografía española y el público podrá disfrutar de un repaso de todos los temas italianos que componen el universo 'Via Dalma'.

Según ha indicado la promotora en una nota, las entradas para los conciertos de esta nueva gira se pondrán a la venta este próximo miércoles, día 5 de noviembre, a partir de las 12,00 horas a través de 'sergiodalma.es' y en la web de El Corte Inglés.

Así las cosas, se trata de "una oportunidad magnífica para disfrutar escuchando algunas de las canciones italianas más populares en la voz de un artista irrepetible". El tour arrancará el 14 marzo de 2026 con un primer concierto en San Sebastián y celebrará el fin de gira en el Movistar Arena de Madrid el 21 de febrero de 2027.

En esta nueva gira, Dalma presenta 'Ritorno A Via Dalma, el álbum número 23 de su extensa carrera. La voz de Sergio Dalma vuelve a Italia una vez más, homenajeando la música de algunos de los autores italianos con más recorrido en España. Se cumplen 15 años de la publicación de 'Via Dalma', el álbum con el que Sergio Dalma interpretó en español algunas de las grandes canciones italianas de nuestro tiempo.

Aquel proyecto revolucionó el mercado musical nacional, superando las 300.000 copias vendidas en España, posicionando a Dalma como un autor intergeneracional, capaz de unir a diferentes tipos de público bajo su música. En este proyecto, Dalma reúne con energía y vitalismo a varias generaciones de autores italianos, viajando a través de diversas décadas, géneros y estilos.

Prueba de este eclecticismo son los dos primeros adelantos que se han publicado antes del lanzamiento de este álbum: 'Entre tú y mil mares', canción compuesta por Biagio Antonacci y publicada por Laura Pausini en el año 2000 y 'Parole, Parole', el homenaje de Sergio Dalma a Mina, una de las artistas italianas fundamentales para entender el género de la música ligera. La canción, publicada en el año 1972 es una de las composiciones italianas más populares de todos los tiempos.