El servicio municipal de bomberos de Granada actúa en 70 incidencias en la capital y el área metropolitana

GRANADA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Bomberos del Ayuntamiento de Granada ha intervenido en casi 70 incidencias, entre la capital y el área metropolitana, relacionadas principalmente con inspecciones de árboles y sótanos, y entre las que ha destacado el rescate de una persona en una cueva del barrio del Sacromonte de la ciudad de la Alhambra tras un corrimiento de tierras, que se ha saldado sin daños personales.

Según un comunicado de balance de las últimas 24 horas del Ayuntamiento de Granada, el seguimiento de la borrasca Leonardo a su paso por la ciudad de Granada ha continuado en la mañana de este jueves dejando un goteo de incidencias de carácter leve que los servicios municipales están atendiendo, "tanto de manera preventiva como haciéndose cargo de los diferentes incidentes a través del fuerte despliegue preventivo activado", que ha contado con más de 600 efectivos de Policía Local, Bomberos y Protección Civil y de personal de las áreas de Limpieza, Mantenimiento y Urbanismo.

La tónica de normalidad progresiva se ha mantenido durante la mañana de este jueves. La Policía Local ha gestionado más de 120 llamadas en las últimas 24 horas, muchas de ellas por incidencias en zonas en las que se forman charcos con facilidad o túneles, aunque también por "comportamientos incívicos junto a los cauces de los ríos, caídas de árboles o incidencias semafóricas, así como afecciones puntuales en la calzada o en edificios".

El servicio de limpieza, por su parte, ha concentrado su esfuerzo en las zonas del Sacromonte y Camino de Beas, donde, desde la jornada de este pasado miércoles y durante la madrugada de este jueves, se han producido arrastres de barro, piedras y caída de árboles que llegaron a dejar el barrio incomunicado.

Los equipos de noche, con maquinaria pesada --retroexcavadora y camión de caja abierta--, han trabajado de manera continuada para "despejar los tres puntos más críticos y permitir el acceso y salida de los vecinos de sus viviendas". En la mañana de este jueves se han mantenido estas labores de retirada de lodo, ramas y tierras en el Sacromonte, el Camino de Beas y el Barranco del Abogado, actuaciones que se vienen realizando de forma continuada desde la pasada semana y que requieren el uso de maquinaria pesada.

En la tarde de este jueves, se decidió además mantener un retén de emergencia para el turno de noche compuesto por una retroexcavadora y camión caja abierta. A efectos de mantenimiento, se han desarrollado tres actuaciones en de infraestructuras (derrumbes de muro y corrimiento de tierras en el Sacromonte) y grietas en muros y en la calzada en el Barranco de los Naranjos y Puerta Real respectivamente y una decena de intervenciones en árboles, así como siete intervenciones en edificios por aparición de goteras.

DISMINUCIÓN PROGRESIVA DE CAUDALES

En cuanto a los cauces de los ríos, se mantiene un seguimiento monitorizado y con presencia física de Policía Local y Protección Civil constante en coordinación con Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y, salvo alguna oscilación en el río Darro, la tendencia progresiva es de disminución del caudal poco a poco en todos los casos.

En materia de tráfico, se ha atendido un accidente en la rotonda de Casería del Cerro con Joaquina Eguaras, procediéndose a la retirada de los restos del siniestro para restablecer la normal circulación. El Ayuntamiento de Granada mantiene activo el seguimiento de la situación y agradece la coordinación y el trabajo de todos los servicios municipales, así como la colaboración de la población, recordando la importancia de extremar las precauciones y atender las indicaciones de los servicios de emergencia.