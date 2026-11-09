Servicios mínimos en el SAS para el 11N: efectivos en los centros de salud y hospitales como un domingo o festivo

SEVILLA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha fijado este lunes los servicios mínimos de cara a la convocatoria de huelga para este miércoles 11 de noviembre desde las 00,00 y hasta las 23,59 horas. En los servicios de teleoperación de los centros adscritos a Salud Responde, los servicios mínimos serán de un 75% "conforme se viene realizando en convocatorias de huelgas anteriores". En los centros de salud y en los hospitales, los efectivos serán como los de un fin de semana o festivo.

"La imposibilidad de poder ser atendido telefónicamente para obtener una cita previa de Atención Primaria efectivamente debe ser considerada una actividad de servicio esencial de la comunidad al poder afectar directamente a la salud de los ciudadanos", argumenta el SAS en la resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) consultado por Europa Press. "Es evidente --continúa la resolución-- que no puede dejarse sin el servicio de Salud Responde a personas de edad avanzada, con nulas o escasas posibilidades de desplazamiento a los centros de salud por limitaciones físicas o por el hecho de vivir en poblaciones aisladas en las que no existe dicho centro de salud".

Habrá una cobertura al cien por cien de servicios mínimos en unidades de cuidados intensivos, reanimación, paritorios, quirófanos de urgencia, henodinámica urgente y radiología diagnóstica e intervencionista urgente. Queda "expresamente excluida de la propuesta de servicios mínimos" la actividad programada ordinaria; consultas externas no urgentes; intervenciones quirúrgicas programadas no urgentes y cirugías electivas; y procedimientos diagnósticos diferibles. En los hospitales, se garantizan el 100% de aquellos servicios que habitualmente se presten en un domingo o festivo y el 100% de las pruebas diagnósticas y actividades de carácter urgente que se realicen en un domingo o festivo, así como actividades de carácter urgente y el tratamiento de pacientes sometidos a procesos que no admiten interrupción tales como radioterapia, quimioterapia, cirugía oncológica, diálisis, oxigenoterapia o hemodinámica.

Asimismo, se garantizará la atención a pacientes que se encuentren en un ciclo de tratamiento ya iniciado de punción ovárica para la obtención de ovocitos. Respecto a la hospitalización, deber garantizarse el tratamiento pacientes hospitalizados afectados por procesos que requieren asistencia inmediata, sin romper la continuidad asistencial, sin superar el 50% de efectivos de un día laborable de 8.00 a 15.00 horas.

En los servicios de urgencias hospitalarias, los servicios mínimos serán atendidos por la plantilla habitual de médicos de las unidades de urgencias hospitalarias de un fin de semana o festivo. Además, se podrá incrementar la dotación con un máximo de hasta el 50% de la plantilla habitual durante un fin de semana o festivo. En Atención Primaria, todos los centros en los que haya un servicio de urgencias, el horario de asistencia del centro será el del servicio de urgencias en un sábado, domingo o festivo; el centro de salud que no tenga urgencias "no tendrán servicios mínimos asignados" y los usuarios deberán acudir al centro de salud o urgencias de Atención Primaria de referencia "como se hace los sábados, domingos o festivos".

Además de la actividad asistencial, a través del establecimiento de los servicios mínimos se garantizarán servicios de soporte indispensables como pruebas urgencias laboratorio, diagnóstico por imagen urgente, farmacia hospitalaria, sistema de información críticos, transporte sanitario imprescindible, limpieza, mantenimiento, cocina, lavandería y esterilización en lo estrictamente necesario para sostener la actividad asistencial inaplazable, además de las Tecnologías de la Información y la Comunicación necesarias.

Por último, en los servicios de Emergencias Sanitarias 061 se garantizará la cobertura íntegra de equipos móviles de emergencias, coordinación de urgencias, equipos aéreos, traslados de pacientes críticos, así como enfermería y resto de personal vinculado a dispositivos de emergencias. En los centros coordinadores, el servicio de teleoperación contará con el 90% de efectivos por turno (ampliable al 95% en situaciones de alta frecuentación o activación de planes de emergencia) y el 50% del personal técnico.

En una nota de prensa, el SAS explica que "el objetivo --de los servicios mínimos decretados-- es garantizar los recursos necesarios para el mantenimiento del nivel asistencial mínimo estructural y asegurar así la atención a pacientes hospitalizados, la cobertura de urgencias hospitalarias y extrahospitalarias, la continuada de procesos terapéuticos no diferibles, la operatividad de los dispositivos de emergencias sanitarias, así como la cobertura íntegra de las unidades de cuidados intensivos, reanimación, partitorios, quirófanos de urgencia, hemodinámica urgente, radiología diagnóstica e intervencionista urgente, así como cualquier otro dispositivo cualquier actividad que no admita interrupción". Respecto al personal en formación Médico Interno Residente, no se establecen servicios mínimos por las características específicas de su relación laboral.