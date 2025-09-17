Sevilla acoge este jueves un desayuno empresarial del Movimiento '#Quiero Corredor'

Cartel anunciador del desayuno empresarial del movimiento '#Quiero Corredor' organizado con la colaboración de Europa Press Andalucía este 18 de septiembre en Sevilla - EUROPA PRESS

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento #QuieroCorredor hace parada este jueves 18 de septiembre en Sevilla con un desayuno empresarial organizado de la mano de Europa Press Andalucía para dar cuenta del estado de las obras del Corredor Mediterráneo y debatir sobre cómo afecta el retraso en la finalización de las obras a ciudadanos y empresas.

La cita tendrá lugar a partir de las 10.00 horas en el Hotel NH Collection de la capital hispalense (Avenida Diego Martínez Barrios, 8) y se desarrollará en formato coloquio moderado por el delegado de Europa Press Andalucía, Francisco Morón.

Participarán el secretario general y director de la Asociación Valenciana de Empresarios, Diego Lorente; el ingeniero industrial y experto ferroviario, asesor del Movimiento #QuieroCorredor, Francisco García; el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, y el presidente del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, Javier Sánchez Rojas.

El foro podrá seguirse en directo en las redes sociales de Europa Press Andalucía, en el canal de Youtube vía streaming en el enlace 'https://www.youtube.com/live/fyOf71odxS0', en la página de Facebook y en el perfil de Twitter.

El Movimiento #QuieroCorredor viene desde el año 2016 analizando en qué situación se encuentra la obra con el objetivo de que estuviese culminada en 2025. El secretario general y director de la Asociación Valenciana de Empresarios, Diego Lorente, ha apuntado que, "aunque las obras avanzan y ya se ve la luz al final del túnel, como empresarios y parte de la sociedad civil sabemos la cantidad de oportunidades que estamos perdiendo por el hecho de que no se cumplan los plazos".

Según Lorente, "el principal logro de este movimiento es unir al empresariado y a la sociedad civil en una voluntad común para sacar este proyecto adelante, pues no somos nosotros los responsables de que la infraestructura finalice, pero sin duda somos los encargados de que este proyecto se mantenga en la agenda política y de que se le dé la importancia que merece".