Sevilla, la provincia andaluza que más incidencias registra este lunes con una treintena, la mayoría por anegaciones

Ficus de la Plazuela de Santa Ana afectado por el paso de la tormenta. - Joaquin Corchero - Europa Press

SEVILLA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 112, servicio perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), ha gestionado en la tarde de este lunes una treintena de incidencias en la provincia de Sevilla como consecuencia de las precipitaciones que se han registrado en las últimas horas y que han llevado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar el aviso amarillo en las comarcas sevillanas de Campiña y Sierra Norte.

Según ha expuesto la Agencia de Emergencias de Andalucía en un comunicado, pasadas las 18,00 horas, se han atendido los primeros avisos en los municipios de La Rinconada y Salteras, donde se han gestionado varias incidencias principalmente por anegaciones en viviendas y acumulaciones de agua en el viario público y balsas concentradas en algunas carreteras como en la A-8009 o en la SE-020.

La incidencia más destacada, la solicitud de rescate para los ocupantes de un vehículo que habían quedado atrapados en la vía de servicio paralela a la A-4. También se han atendido avisos desde otros puntos de la provincia, principalmente del área metropolitana, como Alcalá de Guadaíra, Camas, Gelves o Bollullos de la Mitación.

Conforme ha avanzado la tarde las incidencias se han concentrado, sobre todo, en la capital hispalense. Entre las más relevantes, la caída de un árbol de gran tamaño en la Plazuela de Santa Ana sobre las 19,00, suceso en el que no hay constancia de heridos. También se han gestionado incidencias relacionadas con anegaciones en viviendas y acumulaciones de agua en diferentes puntos del viario, como en el paso subterráneo de la A-92.

En el resto de Andalucía apenas se han registrado incidencias, aunque a primera hora de la tarde se ha observado una posible manga marina en la playa de Rota, en la provincia de Cádiz, que ha provocado el desprendimiento del techo de la cooperativa pesquera, sin que se hayan producido heridos. También ha causado desperfectos en un vehículo estacionado y un ciclomotor, si bien en el resto del litoral no se han observado otros daños.

La Junta mantiene activado, desde el pasado viernes, el Plan Especial de Emergencias ante en el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI) en fase de emergencia, situación operativa 1. La fase de emergencia se refiere a un fe nómeno que implica daños potenciales o efectivos --o cuando en razón de oportunidad así lo considere la Dirección del Plan-- y por la que son puestas en práctica las medidas necesarias para el socorro y la protección de las personas o bienes.

La situación operativa 1 abarca emergencias que pueden controlarse mediante el empleo de los medios y recursos ordinarios disponibles en la Junta de Andalucía, o con apoyos puntuales de recursos cuya movilización no requie ra de una coordinación específica por los órganos centrales del Sistema Nacio nal de Protección Civil. El Plan se encontraba en fase de preemergencia, situación operativa 0, desde el pasado miércoles día 10 de diciembre cuando comenzaron los primeros avisos meteorológicos de peligro importante e incidencias asociadas en la región.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activado hasta la medianoche el aviso amarillo por lluvias y tormentas en la provincia de Huelva, así como en el Estrecho, Campiña y litoral de Cádiz, aunque en este caso el aviso estará vigente hasta las 3,00 horas. En la provincia de Sevilla hay aviso del mismo nivel por lluvias en la Campiña y Sierra Norte, también vigente hasta las 3,00 horas.

Esta medianoche se suman al aviso amarillo por lluvias y tormentas las co marcas de Grazalema, en Cádiz, y las malagueñas de Ronda, Axarquía y Sol y Guadalhorce, así como la costa de Granada, donde se prevén acu mulaciones en una hora de 15 litros por metro cuadrado.

RECOMENDACIONES A LA POBLACIÓN

Ante episodios de lluvias y tormentas, el 112 recomienda extremar la precaución y seguir algunas pautas de autoprotección para prevenir riesgos y garantizar la seguridad. En días de fuertes precipitaciones y tormentas, es preferible evitar los desplazamientos por carretera. Si es imprescindible viajar, es importante informarse, antes de salir, del estado de las carreteras por las que se va a transitar y una vez en camino seguir las indicaciones de paneles informativos y de los agentes de la autoridad, así como mantenerse informado a través de medios de comunicación y redes sociales de la previsión meteorológica.

Con lluvia al volante se debe disminuir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad. Nunca hay que cruzar por una zona inundada o con balsas de agua. Si se ha cruzado por cualquier motivo una zona anegada, después hay que probar con ligeras pulsaciones los frenos. Si además se ven sorprendidos por una fuerte crecida de agua dentro del vehículo hay que prepararse para abandonarlo cuando el agua sobrepase el eje de la rueda.

Tampoco se debe acampar ni estacionar cerca de los cauces de los ríos, aunque estén secos para evitar ser sorprendidos por una súbita crecida de agua. En el campo y con tormenta los árboles y piedras aisladas o solitarias atraen los rayos por lo que se deberán evitar, al igual que los objetos metálicos. En las zonas costeras y con temporal debe evitarse transitar por los paseos, zonas de rompeolas y miradores, ya que el oleaje podría arrastrarnos de forma súbita hacia el interior del mar.

En casa, en caso de subida de nivel del agua, hay que subir a las plantas más altas y evitar sótanos y garajes. Ante cualquier situación de emergencia, debe llamarse al Teléfono Único de Emergencias 112 Andalucía, gratuito y disponible las 24 horas del día los 365 días del año. Toda la información de consejos y pautas de autoprotección se pueden consultar en la Plataforma de Emergencias para la Ciudadanía (https://ema112andalucia.es/).