Sevilla cierra este lunes parques e instalaciones deportivas ante el aviso amarillo por lluvia

Archivo - Las autoridades cierran los parques por precaución por la llegada de la borrasca. Imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha decretado este lunes, 15 de diciembre, el cierre preventivo de las instalaciones deportivas y los parques públicos de la ciudad, ante el aviso amarillo emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que afectará a la Campiña sevillana hasta las 03,00 horas de este martes.

Según ha informado Emergencias Sevilla a través de su cuenta oficial en 'X', consultada por Europa Press, antes de su reapertura los parques serán inspeccionados por los técnicos municipales para garantizar la seguridad.

El aviso de la Aemet estará vigente hasta las 03,00 horas y prevé precipitaciones acumuladas de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, además de lluvias intensas en la zona norte de la capital.