Sevilla.-La Universidad de Sevilla inaugura un aula en Filología con el nombre de 'Generación del 27'

Acto de rotulación de un aula en la Facultad de Filología con el nombre de 'Generación del 27' - US

SEVILLA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla ha inaugurado un aula en la Facultad de Filología con el nombre de 'Generación del 27', en un acto al que han asistido una veintena de Fundaciones del 27. De este modo, la US rinde homenaje al grupo de poetas "que transformó las letras y la cultura y con los que les une un fuerte vínculo, ya que esta Universidad fue la casa donde enseñaron y se formaron grandes figuras del grupo del 27, como Luis Cernuda y Juan Ramón Jiménez --como estudiantes-- o Pedro Salinas y Jorge Guillén, como profesores".

La institución ha acogido una jornada académica en el marco del 'Encuentro de Fundaciones del 27', punto de partida de los actos de conmemoración por el Centenario de la Generación del 27. La jornada reúne en Sevilla a responsables de museos, fundaciones y centros culturales de toda España con el propósito de coordinar estrategias y sentar las bases de una programación conjunta de cara a 2027, señala en una nota de prensa.

El acto consolida a la US como uno de los principales referentes universitarios en el estudio, la divulgación y la proyección contemporánea de este legado literario. En este sentido, el decano de la Facultad de Filología, José Javier Martos, ha dado la bienvenida a Fernando Mañes, director general de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Eva Díaz, periodista que ha organizado las jornadas 'Sevilla, capital del 27' y ha agradecido el trabajo desarrollado para el centenario por los profesores de Filología Carlos Peinado, Manuel Ángel Vázquez Medel y Lola Pons.

Martos Ramos ha asegurado durante el acto que el aula recién rotulada, la 215, no aspira a ser un mausoleo, sino "un laboratorio vivo donde se encuentren las futuras generaciones de estudiantes y también de investigadores que hoy trabajan en este campo. Un lugar de estudio riguroso, de emoción, de estética, de creación y de memoria".

La programación del acto ha dado comienzo en el Patio de la Fuente de la Facultad de Filología, con la recepción de asistentes e invitados y la visita libre a la exposición fotográfica 'Las calles de Sevilla y la Generación del 27', una pequeña muestra que propone un recorrido visual y crítico por el callejero hispalense, rastreando la presencia viva --y también la sonada ausencias-- de autores y autoras del 27 en la ciudad, analizando cómo la memoria literaria se inscribe en el espacio urbano.

El estudio del nomenclátor sevillano revela una amplia nómina de figuras vinculadas a la Generación del 27, en su mayoría autores andaluces incorporados al callejero en distintos momentos de la historia reciente y por razones diversas. No obstante, y pese a los avances, el análisis pone de relieve una marcada desigualdad de género, ya que solo cuatro autoras figuran entre los 29 puntos identificados, cuestión que la exposición invita a repensar desde una mirada crítica y actual.

La inauguración ha contado con una intervención musical del grupo Barlovento, aportando una dimensión artística a la ceremonia académica, que han musicado poemas de Alberti y de Fernando Villalón.

CELEBRACIÓN DE UNA MESA REDONDA

La jornada ha continuado en el Aula Magna con la mesa redonda 'Un buen azar que resultó destino', presidida por Angie Moreno, teniente de alcalde delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla. El acto ha sido concebido como un espacio de diálogo entre la universidad y las principales instituciones dedicadas a la conservación y difusión del legado del 27.

Así, han participado Manuel Ángel Vázquez Medel, profesor emérito de la US; Antonio Ramírez, director de la Casa-Museo Zenobia-Juan Ramón; Francisco José Aparicio, coordinador del Centro Luis Buñuel; Cari Fernández y Fran Garcerá, coordinadores del Patronato Carmen Conde-Antonio Oliver; Javier García-Luengo, miembro del Comité Ejecutivo de la Fundación Gregorio Prieto; María del Mar Rejano, presidenta de la Fundación Juan Rejano; y Francisco J. Tortajada, director de la Fundación Max Aub, con participación virtual.

La Universidad de Sevilla forma parte de la Comisión Nacional para la celebración del Centenario de la Generación del 27, liderada por el Ministerio de Cultura, que está programando desde 2025 un conjunto de actos académicos y de difusión de conocimientos relacionados con el Centenario del 27, entre ellos el gran congreso que se celebrará del 1 al 5 de febrero de 2027 en la Facultad de Filología de la US, titulado 'Recuérdalo a otros. En torno al 27: nuevas aproximaciones críticas'.