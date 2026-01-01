Sidecars llegará a Córdoba el 19 de junio para presentar su nuevo disco, 'Everest'

Archivo - El grupo madrileño Sidecars. - SIDECARS - Archivo

CÓRDOBA 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

La banda madrileña de rock Sidecars, con casi dos décadas de trayectoria, seis discos de estudio y uno en directo, actuará en concierto en la Plaza de Toros de Córdoba el próximo 19 de junio, a partir de las 22,00 horas, en la gira para presentar su séptimo álbum, 'Everest'.

Según informa el grupo en su web, consultada por Europa Press, su nueva gira ya tiene confirmados conciertos en distintas ciudades españolas entre las que, además de Córdoba, se encuentran Barcelona, Madrid, A Coruña, Sevilla, Málaga, Bilbao o Valencia. A todas ellas se une Ciudad de México, donde está previsto que arranque la gira el 18 de abril.

Este nuevo trabajo llega "en el mejor momento" de la banda, tras llenar el Movistar Arena en 2024 y consolidarse como "uno de los grupos más sólidos y queridos del panorama musical español".

Su nuevo trabajo, 'Everest', no habla de alcanzar la cima, sino de valorar lo verdaderamente importante: el camino, el esfuerzo y la constancia. Es una invitación a disfrutar del presente, avanzar paso a paso y no rendirse nunca.

A lo largo de su carrera, Sidecars han recorrido España de punta a punta con extensas giras de salas, han protagonizado dos grandes conciertos en el Movistar Arena de Madrid, han pisado los escenarios de los festivales más importantes del país y han llevado su música hasta México en varias ocasiones, llegando a llenar el Lunario de Ciudad de Méximo.

El Premio de la Música a Mejor Álbum de Rock Alternativo (2009) y el Premio La Noche en Vivo al Mejor Grupo Revelación (2008) son algunos de los títulos que ostenta el grupo, que reconoce entre sus referentes a Tequila, Los Ronaldos, Los Rodríguez o Pereza.

Con 'Everest', Sidecars inauguran una nueva etapa llena de energía, ilusión y madurez artística. Una banda en plenitud que sigue mirando hacia adelante, fiel a su esencia y con más ganas que nunca de seguir conquistando corazones a base de canciones.