Sierra Nevada abre pistas de forma progresiva sólo para esquiadores

Archivo - Pistas de esquí en Sierra Nevada en imagen de archivo. - CETURSA SIERRA NEVADA - Archivo

GRANADA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La estación de esquí y montaña de Sierra Nevada ha dado comienzo a la apertura progresiva de remontes y pistas en función de las condiciones meteorológicas, después de que a primera hora de la mañana la condicionara a la evolución del tiempo por fuertes vientos y tras tres días consecutivos de cierre por el paso de la borrasca Leonardo.

La previsión de apertura contempla un total de 16,1 kilómetros esquiables en 25 pistas en las zonas de El Río y Borreguiles, con un desnivel de 675 metros.

Con ocho remontes --dos telecabinas, dos telesillas (Parador y Emile Allais) y cuatro alfombras de iniciación--, hay espesores de nieve calidad polvo de entre 110 y 280 centímetros, con vientos de entre 20 y 60 kilómetros por hora. La visibilidad es buena alrededor de las 11,00 horas.

Así lo ha informado el perfil oficial de la estación de esquí y montaña de Sierra Nevada en su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), consultada por Europa Press, donde a primera hora de la mañana emplazaba a los usuarios al mediodía para la apertura, también por problemas de visibilidad que impedían con los vientos en ese momento la apertura de la estación con normalidad.

En cualquier caso la estación se abre este sábado sólo para esquiadores. Por otra parte, han concretado en la misma publicación que los informes meteorológicos han anunciado "copiosas nevadas" en cotas bajas que afectarán a la carretera A-395 que da acceso a la estación, motivo por el que es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno.

No está permitido el esquí de montaña en la pista la pista El Río por motivos de seguridad, así como han anunciado que no se debe esquiar fuera de las pistas balizadas por "riesgo alto de avalancha".