Sierra Nevada cierra por tercer día consecutivo por el temporal, este miércoles por viento y lluvia

Estación de esquí de Sierra Nevada. A 09 de enero de 2026, en Monachil, (Granada, Andalucía). - Joaquin Corchero - Europa Press

GRANADA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La estación de esquí de Sierra Nevada (Granada) ha cerrado este miércoles, 28 de enero, por tercer día consecutivo sus instalaciones a causa de las condiciones meteorológicas adversas que está dejando la borrasca, este miércoles concretamente por las fuertes rachas de viento y lluvia que azotan el macizo granadino.

Según ha indicado Cetursa, empresa que gestiona dicha estación, en su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press, la decisión de cerrar de nuevo el recinto es debido a la situación de alerta especial por suma de avisos de viento y lluvias en comarcas granadinas. Asimismo, la entidad ha indicado que el Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha recomendado evitar desplazamientos innecesarios hasta la zona por el temporal.

Cabe recordar que tanto el lunes como el martes, el recinto invernal no pudo abrir sus instalaciones porque la previsión meteorológica señalaba la presencia de fuertes vientos y fuertes episodios de lluvia en todas las cotas que afectó seriamente al área esquiable. Concretamente el lunes, este episodio generó a su vez hielo en todos los remontes de la estación granadina, que ha activado también este martes el proceso para devolver el precio del forfait en el Centro de Atención al Usuario (para compras presenciales y cajeros) y vía web para compras online.

Este miércoles la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha reflejado en su página oficial, consultada por esta agencia, que el viento también afectará a la provincia de Granada, donde se activará el aviso naranja en las comarcas de Nevada y Alpujarras, Guadix y Baza, así como en la costa granadina, desde las 8,00 horas y hasta el final de la jornada. En estas zonas se esperan rachas de viento del oeste de hasta 120 km/h en Guadix y Baza, y de hasta 90 km/h en el resto. Asimismo, en estas comarcas estará vigente el aviso amarillo por lluvias desde las 8,00 hasta las 21,00 horas, con acumulaciones previstas de 20 l/m2 en una hora y de hasta 40 l/m2 en doce horas.

Por otro lado, en la costa granadina se activará el aviso naranja por oleaje desde las 8,00 horas y hasta el término de la jornada, con vientos del oeste de entre 65 y 90 km/h (fuerza 8 a 9) y olas de entre cuatro y seis metros. Además, en la Cuenca del Genil estará vigente el aviso amarillo por viento desde las 8,00 hasta las 21,00 horas, con rachas del oeste de hasta 70 kilómetros por hora.