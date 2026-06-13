Siete heridos, entre ellos cautro menores, tras un accidente de tráfico en la A-45 en Córdoba

Archivo - Ambulancia de Emergencias Sanitarias 061 de Andalucía (imagen de archivo). - 112 - Archivo

CÓRDOBA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de siete personas, cuatro de ellas menores, han resultado heridas tras un accidente de tráfico ocurrido este pasado viernes en la carretera A-45 en Córdoba, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

En una nota, la entidad coordinadora ha detallado que varios testigos avisaron al 112, sobre las 19,10 horas del viernes, de una colisión múltiple por alcance con tres vehículos implicados --una furgoneta, una autocaravana y un turismo-- en la autovía A-45, a la altura del kilómetro 9, en sentido Fernán Núñez. El centro coordinador activó, de inmediato, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico y a Mantenimiento de Carreteras.

Fuentes sanitarias han confirmado que, como consecuencia del accidente, siete personas resultaron heridas y que cinco de ellas fueron evacuadas al hospital de Montilla. Los trasladados fueron cuatro menores de 13, 10, 6 y 3 años de edad y una mujer de 30. Otros dos hombres de 32 y 45 años fueron atendidos por los sanitarios en el lugar del siniestro pero no precisaron evacuación hospitalaria.