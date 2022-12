El Sindicato Médico Andaluz advierte de "una merma en la nómina" de los facultativos en una situación "precaria"

SEVILLA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha advertido de una "merma en su nómina complementaria" en fechas navideñas, "a la que no se abonará la totalidad de los conceptos retributivos habituales, entre los que se encuentra la productividad fija que cobran los que no tienen dedicación exclusiva". Una bajada que, según han explicado, se une a la "situación precaria y de sobresaturación" que viven los facultativos andaluces.

De esta forma, han señalado que "no hay explicación que pueda satisfacer a quienes van a ver mermada su nómina complementaria en estas fechas y mucho menos después del castigo que han supuesto para nuestro colectivo estos dos últimos años y la situación precaria y de sobresaturación que vivimos".

Asimismo, los facultativos andaluces han expuesto que "desconocemos el motivo exacto de este inaceptable retraso y tampoco sabemos con seguridad cuál será el porcentaje que se dejará de abonar ni a qué conceptos afectará". No obstante, han explicado que "lo que sí sabemos es que esta lesiva medida que toma el Servicio Andaluz de Salud (SAS) afecta en su inmensa mayoría al colectivo facultativo que es quién mayor porcentaje de su salario cobra en nómina complementaria".

"Nuestro colectivo está cansado, saturado, estresado y desanimado, tiene la sensación de que esta administración ha vuelto a relegarlos en los avances y las negociaciones", han señalado. Además, han agregado que el colectivo piensa "que no se están poniendo los medios necesarios para mejorar tanto la asistencia sanitaria como las condiciones laborales en la que se presta".

En esta línea, el SMA ha resaltado que, "ahora, 'como regalo de navidad', (el colectivo) se encuentra con una merma en su nómina complementaria que agudiza la sensación de abandono y discriminación por parte de la Administración".

Además, los facultativos andaluces han expuesto que "también han podido saber que otro de los conceptos que no se abonará en esta nómina es la productividad fija que cobran los que no tienen dedicación exclusiva" y que, "como es obvio, este concepto también afecta solo al colectivo facultativo".

Así, han incidido en que "no sabemos con certeza a que se debe este retraso en el pago, pero no hay que ser muy listo para pensar que solo la falta de liquidez puede motivar un despropósito como éste". "No es admisible desde ningún punto de vista que esto ocurra sin que se hubieran hecho las oportunas previsiones y se hubieran puesto las medidas correctoras necesarias", han espetado.

En este sentido, el sindicato ha previsto que desde la Administración "dirán que no es un problema de dinero, que todo esto se debe a problemas técnicos de carácter contable, que ha sido inevitable, que les ha sobrevenido, que solo es un retraso de un mes, entre otros".

A pesar de ello, han asegurado que "sea cual sea el origen del problema y sean cuales sean los criterios seguidos para decidir a quién se le deja de abonar este mes parte de las retribuciones", los facultativos andaluces "reciben de nuevo un trato discriminatorio y ofensivo" por parte de una administración que, según han explicado, "no ha sabido gestionar adecuadamente y que la única solución que encuentra ante los distintos problemas es paliarlos a costa del sobreesfuerzo y los salarios de los facultativos".

Por último, han resaltado que, "si lo que la Administración ha pretendido es agravar la situación de descontento, avivar las ganas de protesta o empeorar la carencia de médicos y la situación de desmotivación en la sanidad pública andaluza, lo ha conseguido plenamente; esperemos que al menos esto no les haga sentirse orgullosos".

"Desde el SMA consideramos indignante, inadmisible y vergonzoso esta falta de respeto del SAS hacia sus facultativos que una vez más les toca arrimar el hombro y recibir una bofetada. Y luego pedirán voluntarios y más esfuerzo", han concluido.