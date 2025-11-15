El Sindicato Médico Andaluz recrimina la "falta de voluntad negociadora" del Ministerio y reclama un estatuto propio

MADRID 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha participado "de forma masiva" en la manifestación convocada por el propio SMA y la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), este sábado, 15 de noviembre, en Madrid, para exigir un estatuto propio para la profesión médica y facultativa ante la "falta de voluntad negociadora" del Ministerio.

Tal y como ha emitido el propio sindicato en una nota, a pesar de la lluvia y de las inclemencias meteorológicas, "miles de facultativos" de toda España, entre ellos una "importante representación" de médicos andaluces, han vuelto a mostrar su "rechazo frontal" a la propuesta de Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad, que consideran "fracasada" y que "agrava la precariedad laboral y amenaza la supervivencia de la sanidad pública".

Por su parte, el presidente del SMA, Rafael Ojeda, ha destacado que los facultativos llevan años soportando unas condiciones laborales "intolerables y precarias, sin que sus reivindicaciones hayan sido atendidas", y ha declarado que "tenemos un sistema sanitario basado en la explotación del médico, que ha devaluado nuestro liderazgo, nuestra figura y la relación médico-paciente".

En relación, Ojeda ha indicado que el Ministerio pretende perpetuar este "modelo fracasado" con un Estatuto Marco que no recoge "ni una sola de nuestras demandas", circunstancia que ha advertido que "no vamos a consentirlo y no vamos a parar hasta que se nos escuche".

Asimismo, ha concretado que la huelga convocada del 9 al 12 de diciembre "sigue adelante" y ha vaticinado un "nuevo éxito de participación", puesto que esta manifestación "demuestra nuestra fuerza y unidad". Al hilo, ha considerado que la huelga "será un éxito" porque los médicos se encuentran "más unidos que nunca".

Por otro lado, la secretaria general del Sindicato Médico de Málaga, Ana Duarte, ha advertido que el anteproyecto de Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad "degrada el esfuerzo y la formación de los profesionales" y "pone en riesgo la salud del país", ya que "sin médicos, pilares de la sanidad pública, no se puede garantizar una asistencia de calidad". Igualmente, Duarte también ha apuntado que los compañeros "nos piden una huelga indefinida hasta que se solvente esta situación".

En contexto, durante el acto se ha leído un manifiesto en el que se denuncia el "grave deterioro" que atraviesa el Sistema Nacional de Salud y la "falta de voluntad negociadora" del Ministerio. En relación, el documento ha especificado que los médicos y facultativos llevan meses alertando de una crisis que "pone en riesgo la viabilidad de la sanidad pública tal y como la conocemos", fruto de "la explotación laboral amparada en la vocación" y de "la devaluación del liderazgo asistencial".

Así, el manifiesto ha concretado que "pese a las numerosas propuestas presentadas", Sanidad "no ha mostrado intención de atender nuestras demandas fundamentales", y ha aprobado modificaciones que "no solo no contemplan nuestras reivindicaciones, sino que empeoran aún más la situación de maltrato institucional".

Finalmente, el SMA ha insistido en que continuará con las movilizaciones "en defensa de los derechos y dignidad del colectivo médico y facultativo", incluida la huelga médica nacional del 9 al 12 de diciembre, y han reiterado la apertura de una mesa de negociación específica para la profesión médica "orientada a garantizar un futuro sólido para la sanidad pública y la dignidad de sus profesionales".