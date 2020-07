Sindicatos califican de "gran acuerdo" el pacto por la reactivación de Andalucía y avisan: "no es un cheque en blanco"

La CEA habla de "día muy importante para Andalucía" y percibe "una manifestación de compromiso"

SEVILLA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los tres actores firmantes del Acuerdo para la Reactivación Económica y Social de Andalucía con el Gobierno andaluz, la Confederación de Empresarios de Andalucía y los sindicatos UGT-A y CCOO-A, han coincidido este jueves en calificar el pacto como "un gran acuerdo" o "más que un acuerdo, un compromiso", en palabras de las secretarias generales de los sindicatos, Carmen Castilla y Nuria López, quienes han avisado de que "no es un cheque en blanco ni al Gobierno ni a la patronal".

El presidente de la CEA, Javier González de Lara, ha sostenido que es "un día muy importante para Andalucía", al tiempo que ha considerado el acuerdo "una manifestación de compromiso".

La primera en tomar la palabra tras la rúbrica del acuerdo en el Palacio de San Telmo ha sido la secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, quien ha dedicado el inicio de su intervención a expresar su "dolor por los fallecidos por el Covid", que ha hecho extensivo a "los afectados por la pérdida de su empleo".

La secretaria general de UGT-A, quien tras advertir de que, aunque "ha pasado el momento más duro con el confinamiento, el virus sigue entre nosotros", ha considerado que "la reactivación es asegurar la liquidez de las empresas", aunque la ha acotado a aquéllas que son "socialmente responsables", entre las que ha identificado a las preocupadas por "los trabajadores y un empleo de calidad".

Castilla ha argumentado que "la reactivación pasa por el fortalecimiento de los servicios públicos", al tiempo que ha reclamado "una fiscalidad que se explique pedagógicamente" por cuanto ha estimado que es el fundamento para "unos buenos servicios y la protección".

Tras su recuerdo a los trabajadores implicados en la lucha contra el coronavirus, ha apuntado que "el mejor reconocimiento" para éstos serían "mejoras laborales" y ha reclamado "al Gobierno y a la ciudadanía la lucha contra el fraude en la contratación y la economía sumergida", retos que ha apuntado deben formar parte del cambio del modelo productivo.

De ese modelo productivo esbozado por la secretaria general de UGT-A forman parte "la industria, no sólo el turismo", a lo que ha sumado "la inversión pública en sectores estratégicos, potenciar las infraestructuras", entre las que ha mencionado la línea ferroviaria Algeciras-Bobadilla, así como "la innovación y la investigación".

Castilla, que ha elogiado "el esfuerzo para hacer un documento fuerte", ha precisado que el Acuerdo para la reactivación económica de Andalucía ahora debe ser desarrollado en "mesas de trabajo" y ha anunciado que "UGT va a apoyar las políticas en beneficio de la clase trabajadora".

"LA PANDEMIA DEJA AL DESCUBIERTO DEBILIDADES DE ANDALUCÍA"

La secretaria general de CCOO-A, Nuria López, ha apuntado que la crisis del coronavirus ha supuesto que "llueve sobre mojado" al estimar que "no se había superado aún la crisis anterior", por lo que ha concluido que "la pandemia cimbreó los cimientos de la estructura productiva", al tiempo que ha dejado "al descubierto las debilidades estructurales de Andalucía", entre los que ha identificado "el paro, el escaso peso de la industria, y el peso del sector servicios".

López ha reconocido que "CCOO tiene muchas diferencias con los partidos que sustentan al Gobierno", aunque ha trasladado que "cree en el valor del diálogo, de la democracia y de la concertación", por lo que ha abogado por "el mantenimiento del empleo y de las empresas", así como "salir todos juntos y a la vez sin dejar a nadie atrás".

La secretaria general de CCOO-A, quien ha subrayado "la voluntad de abordar compartidamente políticas estratégicas para la reactivación y proteger a las personas", ha puesto el acento sobre "el compromiso con lo público", que ha trasladado al caso concreto de reclamar "la carrera profesional para todos los profesionales de la sanidad", así como sobre "una vuelta segura a las aulas, la dependencia como pilar básico", y ha demandado "un empleo de calidad", cuyo ausencia "lastra a Andalucía".

La secretaria general de CCCO-A, quien ha reclamado que "el Gobierno debe tender la mano a los partidos que buscan la solución y alejarse de quienes buscan crispación", ha aceptado que "las empresas reciban recursos públicos", aunque les ha exigido que "deben cumplir con el mantenimiento del empleo y de calidad", por cuanto ha advertido de que en caso contrario "habrá mucha conflictividad".

"Es un día importante para arrimar el hombro y trabajar por desarrollar el acuerdo en su integridad", ha apostillado López.

CEA: "LA PAZ SOCIAL ES LA MAYOR INFRAESTRUCTURA DE UN TERRITORIO"

El presidente de la CEA, Javier González de Lara, ha manifestado su satisfacción por la firma del Acuerdo para la Reactivación Económica y Social de Andalucía y ha subrayado "la defensa que siempre he hecho de este instrumento democrático de participación como diálogo social", para describir "la paz social como la mayor infraestructura de un territorio".

El presidente de la CEA, quien ha recordado que dos días antes de la declaración del estado de alarma ante el coronavirus se alcanzó un acuerdo a nivel nacional sobre los ERTE, el teletrabajo o la situación de los trabajadores fijos discontinuos, ha esgrimido que "donde no ha habido situaciones dialogadas han surgido más problemas" y ha advertido consecuentemente sobre "el monólogo social que no compartimos".

Tras apuntar que el acuerdo "es una herramienta útil para planificar si todos acordamos las soluciones convencidos de optimizar esfuerzos", ha asegurado que el pacto rubricado plantea "fortalecer la economía con cinco ejes de actuación" y ha situado como punto de partida "la defensa de la salud de las personas".

El presidente de la CEA ha esgrimido que "el virus afecta no solo a la salud de las personas, sino a la vida de las empresas" y ha concluido el razonamiento apuntando que "sin empresas no hay empleo y sin empleo, no hay bienestar", mientras ha recordado aspectos que repercuten en la competitividad de las empresas como la financiación o la digitalización".

González de Lara ha concluido su intervención elogiando "el papel de los equipos negociadores", entre quienes ha mencionado a los consejeros de la Presidencia, Elías Bendodo; de Economía, Rogelio Velasco; de Empleo, Rocío Blanco; y de Hacienda, Juan Bravo, así como a las secretarias generales de UGT y CCOO, de quienes ha apuntado que "han sabido ceder y dejarse pelos en la gatera, como nosotros".