Los sindicatos se concentran contra la apertura del tercer punto de Urgencias de Córdoba "sin personal propio"

Los sindicatos se concentran contra la apertura, sin personal propio, del tercer punto de Urgencias de Córdoba. - CCOO

CÓRDOBA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Representantes del Sindicato Médico de Córdoba, del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO y de UGT Servicios Públicos se han concentrado este jueves a las puertas del Distrito Sanitario Córdoba-Guadalquivir para rechazar la apertura, el próximo 9 de abril, del tercer punto de Urgencias Extrahospitalarias de la capital cordobesa, en Levante Sur, "sin personal propio".

A este respecto y a través de una nota, CCOO ha señalado que "la apertura responde a intereses electoralistas y lo único que va a hacer es perjudicar aún más la ya de por sí inaguantable situación que soportan los médicos de Atención Primaria, que tienen que realizar guardias para cubrir las urgencias extrahospitalarias a costa de desatender a sus propios pacientes".

El delegado de CCOO en Atención Primaria, José Antonio Prados, ha dicho durante la concentración que "los médicos están absolutamente saturados, desmotivados y destrozados. Hay tres veces más bajas de la profesión en Córdoba que en Andalucía, y se han perdido 50 médicos en los últimos años", porque, desde la Junta de Andalucía "dicen que están contratando gente, pero la realidad es que cuando los médicos ven las condiciones en las que están, se van, y lo que no se puede hacer en una situación como esta es, encima, abrir otro punto de urgencias, que por supuesto que es necesario, pero con la plantilla suficiente".

Precisamente y según han señalado en una nota desde UGT, los representantes sindicales se han concentrado este jueves "para protestar por las condiciones en las que la Consejería de Salud quiere abrir el tercer punto de Urgencias en la capital cordobesa", pues "no es coherente ofrecer un servicio que no dispone del personal propio para atender a la población en las condiciones necesarias de calidad".

A este respecto, la secretaria provincial de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de UGT SP, Mari Carmen Heredia, ha asegurado que "esta situación, que consideramos que es fruto de un interés electoralista, no puede plantearse bajo las consecuencias de incrementar la presión laboral a las personas trabajadoras de otros centros, ni fundamentarse en un servicio exprés sin la necesaria dotación profesional propia, porque estamos hablando de la salud de las personas, de las que deben ser atendidas y de las que deben trabajar en ello".