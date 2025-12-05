Sindicatos condenan los disparos a autobuses urbanos a su paso por la zona Norte de Granada y exigen medidas

Luna rota del autobús. - CCOO

GRANADA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y CSIF han condenado los disparos contra dos autobuses de la línea 5 a su paso por la zona Norte de Granada este pasado jueves por la noche y han reclamado que se adopten medidas frente a unos actos vandálicos "que se vienen repitiendo con demasiada frecuencia".

Los hechos se produjeron en torno a la medianoche en la calle Fray Juan Sánchez Cotán; los disparos provocaron la rotura de las lunas con "el consiguiente riesgo para la integridad de conductores y usuarios del servicio", advierten los sindicatos.

La sección sindical de CSIF en la empresa Transportes Rober-Alsa considera "intolerable" seguir exponiendo al personal y a la ciudadanía a este tipo de agresiones, que también sucedieron los pasados 24, 25 y 26 de noviembre.

El sindicato critica la falta de medidas preventivas suficientes para garantizar la seguridad real de la plantilla y ha propuesto --como parte del comité de empresa-- la paralización inmediata del servicio por los tramos de riesgo de la capital, lo que afectaría a las líneas 5 y 8 "hasta que existan medidas efectivas".

Esta propuesta será llevada al pleno extraordinario del Ayuntamiento de Granada el próximo 11 de diciembre. De igual modo, ha reclamado a la empresa y al consistorio granadino que se adopten medidas urgentes de protección, coordinadas con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Reclaman así que "se priorice la integridad del personal y de los usuarios frente a la prestación del servicio a cualquier coste y que se eviten incidentes tan graves como los vividos este jueves".

"Basta ya de poner en riesgo la vida de los conductores y de los usuarios del transporte público de Granada. Mientras no se garantice la seguridad, esta sección sindical permanecerá vigilante y continuará adoptando cuantas medidas sean necesarias para proteger la integridad de los trabajadores y los viajeros", han añadido los delegados de CSIF en Rober.

TAMBIÉN OTRAS LÍNEAS

Por su parte, la sección sindical de CCOO en Alsa ha denunciado "la permanente sensación de inseguridad que se viene percibiendo en las líneas de transporte urbano a su paso por la zona norte" y califica de "muy graves" estos hechos.

Agrega el sindicato que los vehículos de las líneas 5, 8, N5, N6, U3 también han sido atacados en algunas ocasiones con huevos, piedras y otros objetos, obligando al desvío de la totalidad de las mencionadas líneas para poder garantizar la seguridad.

Desde CCOO se preguntan, en este sentido, "dónde se sitúan los límites entre el derecho al servicio público de transporte y el derecho de seguridad que tiene la ciudadanía y las personas trabajadoras".

"Creemos que se está normalizando una situación en la que las autoridades deben de tomar las medidas oportunas y necesarias para que la sensación de inseguridad se deje de percibir de una forma permanente y antes de que todos debamos de lamentar consecuencias graves por hechos que se vienen repitiendo con demasiada frecuencia".

En caso de seguir con esta sensación de inseguridad, desde la sección sindical de CCOO en Alsa advierten de medidas respecto a la prestación del servicio "a fin de garantizar la seguridad de usuarios y trabajadores".