Sindicatos critican que los presupuestos de 2026 no respondan a las "necesidades reales" ni refuercen servicios públicos

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, junto a la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos de CCOO y CSIF Andalucía han criticado este jueves los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026, aprobados en sede parlamentaria con el voto favorable de la mayoría del PP, al considerar que no responden a las "necesidades reales" de la ciudadanía andaluza ni garantizan unos servicios públicos de calidad.

Así, la secretaria general de CCOO Andalucía, Nuria López, ha mostrado su "indignación" por la aprobación de unas cuentas que, según ha criticado el sindicato en una nota, reflejan una "desconexión total" entre el discurso oficial del Gobierno andaluz y la vida diaria de las familias andaluzas. A su juicio, el Ejecutivo de Moreno Bonilla ha proyectado "a bombo y platillo" una imagen de prosperidad que "no se corresponde con la realidad de nuestros barrios y centros de trabajo".

CCOO ha reprochado el "triunfalismo" del Gobierno andaluz y ha advertido de que la clase trabajadora se enfrenta a un "deterioro sin precedentes de los pilares del bienestar social", en un contexto marcado por la subida de precios y de la vivienda, que "devora el poder adquisitivo" de familias con bajos salarios.

En este sentido, López ha criticado la política de privatización y externalización de servicios públicos, y ha señalado problemas como las dificultades para conseguir cita médica, el "abandono sistemático" del sistema educativo, la falta de plazas públicas en universidades y Formación Profesional, así como las largas esperas en dependencia y residencias públicas. En el ámbito laboral, CCOO ha alertado "de fraude en la contratación a tiempo parcial y del aumento de la siniestralidad laboral".

Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha lamentado que los presupuestos para 2026 no respondan a las necesidades reales de Andalucía ni cumplan con las empleadas y empleados públicos.

En un comunicado, el secretario de Negociación de CSIF Andalucía, Manuel Moreno, ha señalado que, aunque el incremento presupuestario "siempre es positivo", no permitirá acabar con el déficit crónico de personal ni reducir la temporalidad en la Administración pública.

CSIF ha advertido de la ausencia de medidas concretas y de un plan plurianual de empleo público, y ha alertado de la sobrecarga laboral que sufren las plantillas. Asimismo, ha criticado que la inversión prevista no sea suficiente para frenar la externalización de servicios, citando el incremento del 3% en la partida destinada a la concertación sanitaria con entidades privadas.

El sindicato también ha criticado insuficiencias en sanidad, educación, justicia y dependencia, y ha alertado de que, pese al aumento del 10% en las cuantías para atención a la dependencia, habrá menos personal. CSIF ha concluido que los presupuestos incorporan algunos avances, pero evidencian carencias como la falta de planificación de plantillas y el aumento de la burocracia, lo que dificulta dar una respuesta eficaz a las necesidades de la sociedad andaluza.