Los sindicatos destacan el paro total de las grúas de la construcción en Córdoba por el plus de dedicación. - CCOO

CÓRDOBA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La "práctica totalidad" de las grúas de la construcción de la provincia de Córdoba "han vuelto a quedarse paradas hoy" en la segunda jornada de la huelga indefinida que han convocado los sindicatos CCOO y UGT, "ante la negativa de la patronal Construcor a negociar una subida para el plus de dedicación del colectivo de gruistas".

A este respecto y según han informado CCOO y UGT en un comunicado conjunto, "el pasado noviembre", sindicatos y patronal llegaron a un acuerdo para subir el mencionado plus para 2025, "un acuerdo de carácter transitorio que debía volver a revisarse este 2026. Sin embargo, la patronal se niega ahora a volver a revisar este plus, como se había acordado", lo que ha motivado la convocatoria de una huelga indefinida, "que está secundando el 100% del colectivo".

El secretario de Acción Sindical del Sindicato del Hábitat de CCOO de Córdoba, David Quintana, ha hecho una valoración "muy positiva" del seguimiento de la huelga en estos dos días y ha señalado que "el comportamiento del colectivo de los gruistas de la provincia de Córdoba está siendo ejemplar, reivindicando sus derechos y peticiones de la forma más cívica posible".

Sin embargo, según ha lamentado, "algunas empresas que están usando subterfugios para intentar vulnerar nuestro derecho a huelga e incluso, y lo consideramos totalmente intolerable, algunas empresas han amenazado con represalias a los trabajadores en el futuro por esta acción que están llevando a cabo".

Por su parte, el secretario de Acción Sindical de UGT-FICA Córdoba, Antonio Lopera, ha explicado que el de los gruistas "es un colectivo un poco discriminado por el convenio, porque no puede subir su producción, como otros colectivos, que tienen la opción de ganar más dinero. Ellos tienen que estar 15 minutos antes todos los días para el mantenimiento de la grúa, que no lo cobran, y por eso pedimos una mejora del plus de dedicación".

"En Sevilla --ha añadido-- ya han llegado a un acuerdo y nosotros hace cuatro meses decidimos que esto había que mejorarlo, porque llevábamos ya muchos años con el plus congelado y no puede ser que los gruistas siempre paguen el pato".