Sindicatos de educación anuncian movilizaciones por su "rechazo unánime" al Decreto de Zonas de Transformación Social

SEVILLA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones sindicales CSIF, ANPE, CCOO y UGT, presentes en la Mesa Sectorial de Educación de Andalucía, se han movilizado este miércoles en defensa del mantenimiento de los recursos destinados a los centros de educación compensatoria, que atiende al alumnado más vulnerable, y del "derecho legítimo" a la movilidad del profesorado.

"La red de compensatoria ha sido durante décadas una herramienta clave para garantizar la igualdad de oportunidades y cualquier modificación normativa debe reforzarla y ampliarla, nunca sustituirla o debilitarla", han señalado las organizaciones convocantes en una nota de prensa conjunta.

Las centrales sindicales aseguran haber mantenido una "actitud de diálogo y negociación hasta el último momento"; no obstante, "ante la falta de receptividad de la Consejería a atender las propuestas destinadas a salvaguardar derechos ya adquiridos por el profesorado y a garantizar los recursos de los centros", se han visto "obligadas" a impulsar movilizaciones y "cuantas acciones sean necesarias para que se escuche la voz de los docentes andaluces". De hecho, no descartan "intensificar" el calendario de protestas si el decreto definitivo no asegura estos "mínimos".

Las movilizaciones convocadas frente a las delegaciones territoriales de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en las ocho provincias andaluzas responden al "rechazo unánime" de las organizaciones al Decreto de Zonas de Transformación Social (ZTS) que la Consejería mantiene en tramitación y que, tal y como está planteado, a su juicio, "afecta gravemente a los derechos laborales del profesorado y, además, no garantiza la dotación de recursos que estos centros tienen en la actualidad".

Los sindicatos han avisado de que la Administración ha adoptado, "de forma unilateral", una medida que posibilita que, en los centros ZTS de difícil desempeño, la cobertura en comisión de servicios de puestos del equipo directivo pueda conllevar el "bloqueo de miles de plazas docentes cada curso en los procedimientos de colocación".

Asimismo, han criticado que esta medida "carece de la suficiente transparencia para determinar qué centros podrían acogerse a ella, puesto que no se hacen públicos los afectados, así como tampoco se cuantifican ni se facilitan datos objetivos a la parte social que permitan verificar qué centros cumplen realmente los criterios establecidos por la Administración".

Esta "ausencia de transparencia" elimina cualquier mecanismo de control y abre la puerta a "decisiones discrecionales". Además, el texto supone "un claro retroceso" respecto al modelo actual de compensatoria, ya que "no asegura financiación estable" con fondos propios de la Junta de Andalucía, dado que la ejecución de gran parte de las medidas que se tienen previstas se sustentan en fondos europeos, cuya vigencia es hasta 2027.

CSIF, ANPE, CCOO y UGT han subrayado que mejorar la calidad educativa del alumnado más vulnerable es un objetivo "irrenunciable", pero han advertido de que "los recortes de recursos y las limitaciones a la movilidad del profesorado no contribuyen a ese fin y, además, lesionan derechos básicos como la conciliación familiar y laboral". Asimismo, han recordado que cualquier medida sobre provisión de puestos y organización interna debe "ajustarse estrictamente a los principios de objetividad, transparencia y publicidad".

Para las organizaciones sindicales convocantes la mejora de estos centros de especial dificultad pasa necesariamente por reforzar las condiciones laborales del profesorado y de los equipos directivos destinados en los mismos, atendiendo a la complejidad del desempeño de estos puestos de trabajo y dotando adecuadamente los proyectos educativos adaptados a las necesidades del alumnado.